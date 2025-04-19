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    Honor GT Pro iddialı geliyor: Daha çıkmadan rekor kırdı

    Performans canavarı donanımıyla öne çıkacak Honor GT Pro modeli daha piyasaya çıkmadan AnTuTu performans testinde rekor sonuç elde etti.
    Honor GT Pro
    • Honor GT Pro, AnTuTu platformunda rekor bir performans sonucuna ulaştı.
    • Cihaz henüz piyasaya çıkmadan etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    • Merakla beklenen cihazın 23 Nisan'da resmi olarak Çin'de tanıtılması bekleniyor.

    Honor, 23 Nisan’da yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sunacak. Performans canavarı donanımla gelecek Honor GT Pro için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son raporlara göre cihaz etkileyici bir rekor kırmayı başardı.

    Merakla beklenen modelin özellikle de mobil oyun tutkunlarına hitap edeceği tahmin ediliyor. Üst düzey bir deneyime kapı aralayacak cihazın sızdırılan AnTuTu test sonuçları, olağanüstü bir performans ile karşılaşacağımıza işaret ediyor.

    Honor GT Pro, AnTuTu performans testinde rekor sonuca ulaştı

    Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre Çin pazarına yönelik yeni akıllı telefon modeli AnTuTu’da 3.444.323 puan gibi etkileyici bir sonuç aldı. Sızdıran kaynak, gönderide cihazın adını açıkça belirtmese de çeşitli göstergelere göre bu ürün Honor GT Pro olabilir.

    Aynı zamanda bu sonuçlar, AnTuTu kıyaslamasında elde edilen muhtemelen en yüksek puanlar olarak karşımıza çıkıyor. Performans canavarı yeni ürünün esasen bir oyun telefonu olarak pazarlanacağı vurgulanıyor.

    Honor GT Pro rekor AnTuTu puanı
    Honor GT Pro’nun rekor kıran AnTuTu sonuçları / Kaynak: Digital Chat Station

    Yakın tarihli raporlara göre Honor GT Pro modeli siyah, altın ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Akıllı telefonun arka tarafında büyük bir kamera modülü yer alacak.

    Honor GT Pro’nun Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Cihaz 12 GB ve 16 GB LPDDR5X Ultra RAM kapasitesiyle çalışacak. Ayrıca model 256 GB, 512 GB ve 1 TB boyutlarında UFS 4.1 depolama alanını destekleyecek.

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    144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda ultrasonik parmak izi tarayıcısı yer alacak. Üçlü kamera setiyle gelecek telefonda 50 MP’lik ana sensör, ultra geniş açılı sensör ve telefoto lens sunulacak.

    Büyük çift hoparlör desteğiyle piyasaya çıkacak Honor GT Pro, 6.000 mAh pil kapasitesi ve 90W şarjla donatılacak. 23 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacak model, ilk olarak Çin pazarında raflara gelecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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