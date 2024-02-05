A101’den Samsung Galaxy S23 için 10 bin TL indirim fırsatı

Samsung’un geçen yılki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23, A101’de büyük bir indirim fırsatıyla karşımıza çıktı. 10 bin TL’lik dikkat çekici bir indirimle gelen cihaz, yeni bir akıllı telefon olmak ve üst düzey özelliklerden yararlanmak isteyen tüketiciler için öne çıkan bir seçenek oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Samsung yeni ileri segment modelleri olan Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya duyurdu. Fakat bütçesini o kadar zorlamak istemeyen tüketiciler için Galaxy S23’ün hala yüksek performanslı ve kaliteli bir opsiyon olduğunu belirtmekte yarar var. Peki ya Samsung Galaxy S23’ün A101 fiyatı ne kadar? Cihazın öne çıkan özellikleri neler? İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy S23’ün indirimli A101 fiyatı

Galaxy S23’ün normal piyasa fiyatı Samsung’un resmi internet sitesinde 128 GB + 8 GB’lık sürümüyle 37 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. 256 GB’lık versiyon ise 39 bin 999 TL’den satılıyor. Fakat Galaxy S23 modeli A101’e özel büyük bir indirim ile geliyor.

Samsung Galaxy S23 modelinin 128 GB’lık versiyonu A101 mağazalarında 8 bin 500 TL’lik dikkat çekici bir indirim ile gelerek 29 bin 499 TL’den satılıyor. Cihazın 256 GB’lık sürümü ise 10 bin TL indirimle 29 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor.

Samsung Galaxy S23 teknik özellikleri

Ekran: 6,1 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.750 nit tepe parlaklık, 1080 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2

6,1 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.750 nit tepe parlaklık, 1080 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma)

50 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (3x optik yakınlaştırma) Batarya kapasitesi 25 watt hızlı şarjlı 3.900 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 3.900 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü

Güçlü işlemcisi, yüksek kaliteli kamerası ve uzun pil ömrüyle dikkatleri üzerinde toplayan Samsung Galaxy S23, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alıyor. Etkileyici bir oyun performansına ulaşabileceğiniz bu işlemci, günlük kullanımda da yine oldukça pratik bir deneyim sunuyor.

50 MP ana kameraya sahip olan Galaxy S23’te ayrıca 12 MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP’lik bir telefoto sensör bulunuyor. 6.1 inçlik Full HD+ AMOLED ekranla gelen cihaz, 4 yıl boyunca yeni Android işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl boyunca Samsung’un güvenlik güncellemelerini almayı vadediyor.