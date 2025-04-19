Redmi Turbo 4 Pro’nun tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Redmi Turbo 4 Pro'nun tasarımı, özellikleri ve fiyatı lansmana günler kala sızdırıldı.

Snapdragon 8s Gen 4 çipinden güç alacak cihaz, 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla gelecek.

Merakla beklenen model 24 Nisan'da piyasaya çıkacak.

Xiaomi önümüzdeki günlerde Redmi çatısı altında yeni performans canavarı telefonunu piyasaya sunacak. Önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması beklenen Redmi Turbo 4 Pro’nun tasarımı, teknik özellikleri ve satış fiyatı ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devinin yeni üst düzey telefonu için artık resmen geri sayım başladı. İlerleyen günlerde resmiyet kazanacak modelle alakalı akıllarda soru işareti oluşturan tüm detaylar netleşti. Ocak ayında duyurulan Redmi Turbo 4’ün daha gelişmiş sürümü olarak lanse edilecek model, performanstan ödün vermeyen yapısıyla öne çıkacak. İşte ayrıntılar…

Redmi Turbo 4 Pro hakkında tüm merak edilen detaylar sızdı

China Telecom tarafından yayınlanan görüntüler, cihazın tasarımından neler beklenebileceğine dair tüm ipuçlarını bizlere sunuyor. Operatörün kısa süre önce telefonu listelemesi, Çinli şirketin cihazının tüm özelliklerini kontrol etmemize olanak sağladı.

Redmi Turbo 4 Pro’nun özellikleri belli oldu. Cihazın 6,83 inç LTPS OLED ekranla donatılması bekleniyor. Çözünürlüğün 2800 x 1280 piksel olacağı belirtilirken, yenileme hızının ise 120 Hz olacağı söyleniyor.

Merakla beklenen cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü ile çalışacak. Cihazda Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti kullanılacak. Buna 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik edecek.

7.550 mAh batarya kapasitesine sahip olacak Redmi Turbo 4 Pro, 90W hızlı şarj desteği sunacak. Kamera setinin 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 20 MP ön kameradan oluşması bekleniyor.

Lansman 24 Nisan’da gerçekleşecek

Xiaomi yakın zaman önce Weibo’da cihazın tanıtım afişini yayınladı. Bu da modelin şirket tarafından resmiyet kazanmaya yakın olduğunu bizlere göstermiş oldu.

Redmi Turbo 4 Pro’nun çıkış tarihi 24 Nisan’da Çin’de gerçekleşecek. İddialara göre cihazın 12/256 GB seçeneği 2.099 CNY fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkacak.