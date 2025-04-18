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    OnePlus 13T’nin kamera özellikleri ve ilk fotoğraf örnekleri paylaşıldı

    Çok yakında piyasaya çıkması beklenen performans canavarı OnePlus 13T'nin etkileyici kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihazın ilk fotoğraf örnekleri paylaşıldı.
    OnePlus 13T
    • 24 Nisan'da tanıtılacak OnePlus 13T için geri sayım başlarken, cihazla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
    • Merakla beklenen cihazın etkileyici kamera özellikleri açıklandı.
    • OnePlus, modelin ilk kamerasından çekilen ilk fotoğraf örneklerini de yayınladı.

    OnePlus, 24 Nisan tarihinde Çin pazarında yeni akıllı telefon modelini piyasaya sunacak. Merakla beklenen OnePlus 13T’nin kamera özellikleri ortaya çıktı. Gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen modelle ilgili önemli ayrıntılar belli oldu.

    Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan bir paylaşım, cihazın arka kamera sisteminin yapısını gözler önüne seriyor. Yeni üst düzey kompakt akıllı telefon modelinin bir çift 50 MP sensöre sahip olacağı söyleniyor. Cihazın kamera ayrıntılarının yanı sıra ayrıca telefondan çekilen ilk fotoğraf örnekleri de internette paylaşıldı.

    OnePlus 13T’nin kamera detayları ortaya çıktı

    OnePlus’ın performans canavarı yeni telefonu mobil fotoğrafçılık deneyimini ön planda tutacak. Şirket OnePlus 13T’nin kamera yeteneklerini gösteren bazı örnek görüntüleri yayınladı.

    OnePlus 13T kamera
    OnePlus 13T’nin fotoğraf örnekleri | Kaynak: Weibo/OnePlus

    Cihazda yer alacak 50 MP ana kamera, en zorlu koşullarda bile keskin çekimler yapmanıza olanak tanıyan optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip Sony IMX906 sensörünü kullanacak.

    OnePlus 13T kamera
    OnePlus 13T’nin fotoğraf örnekleri | Kaynak: Weibo/OnePlus

    Yine 50 MP’lik bir telefoto lens eşlik edecek. Bu da detay kaybı olmadan 2x optik zoom ve 4x zoom yapma olanağı sağlayacak. Ön sensörün özellikleri ise henüz paylaşılmadı.

    OnePlus 13T kamera
    OnePlus 13T’nin fotoğraf örnekleri | Kaynak: Weibo/OnePlus

    OnePlus 13T teknik özellikleri

    Merakla beklenen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga seti yer alacak. 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı sunulacak. Bu özellikler, kompakt üst düzey telefon kategorisinde AnTuTu’da 3,03 milyonu aşan rekor puanla kanıtlandığı gibi, dikkate değer bir işlem gücüne dönüşüyor.

    Ekran tarafında ise 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,31 inçlik bir OLED panel sunulacak. 80W hızlı şarjı destekleyen 6.200 mAh’den büyük bir batarya kapasitesine yer verilecek. Android 15 işletim sistemiyle çalışacak cihazda ColorOS 15 kullanıcı arayüzü bulunacak.

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    Çinli tüketiciler cihazı üç renk seçeneği ile satın alabilecek. Bu renkler Gri, Pembe ve Siyah olarak karşımıza çıkacak. Son olarak kısa süre önce OnePlus 13T’nin tasarımının ortaya çıktığını da hatırlatmak isteriz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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