Apple, 10 Haziran tarihinde gerçekleştireceği WWDC 2024 geliştirici konferansında önemli duyurularla karşımıza çıkacak. Bir dizi sürprize ev sahipliği yapacak etkinliğin başrol kahramanı hiç şüphesiz ki birçok kullanıcı için yeni iOS 18 işletim sistemi güncellemesi ve beraberinde gelecek olan yapay zeka özellikleri olacak.

iOS 18 işletim sistemi ile ilgili yeni bilgiler her geçen gün ortaya çıkmaya devam ederken, gelen son raporlara göre bu güncelleme çok sayıda kullanıcıyı ciddi bir hayal kırıklığına uğratacak. Güncellemenin ana odaklarından bir tanesi olacak “yapay zeka yenilikleri” ne yazık ki iOS 18 ile uyumlu tüm iPhone’larda çalışmayacak. Bu işlevlerin yalnızca iki iPhone modeliyle sınırlı tutulacağı ifade ediliyor. İşte detaylar…

iOS 18 yapay zeka işlevleri iPhone 15 Pro serisine özel olacak

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre iOS 18 işletim sistemi ile birlikte hayatımıza girecek yeni yapay zeka özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarında çalışacak. Kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan bu gelişme, şirketin işlemci tercihinden kaynaklanacak.

iPhone 15 Pro serisinde yer alan Apple A17 Bionic çipi, iOS 18’in getireceği AI işlevlerini destekleyecek. Ancak A16 Bionic çipinden güç alan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, şirketin daha eski olan diğer telefonlarıyla beraber bu özellikleri ne yazık ki çalıştıramayacak.

Apple A17 Bionic işlemcisi A16 Bionic’e kıyasla çok daha üstün bir yapıya sahip. Geliştirilmiş Neural Engine desteğiyle karşımıza çıkan çip, yapay zeka görevlerini yerine getirme konusunda daha başarılı bir performans sergiliyor. A17 Bionic’in bu başarısı, iPhone 15 Pro serisini iOS 18’in AI işlevleri konusunda daha ayrıcalıklı bir konuma ulaştırıyor.

iPhone 16 serisinin tamamı iOS 18’in AI işlevlerini destekleyecek

Apple’ın iOS 18 ile birlikte gelecek yapay zeka özelliklerini yalnızca iPhone 15 Pro cihazlarıyla sınırlandırma kararı kullanıcılar tarafından oldukça tepki çekti. Fakat şirketin bu stratejisi, amiral gemisi akıllı telefon modellerinin satışlarını artırma ve kullanıcılar için AI tabanlı gelişmiş yeni teknolojiler sunma isteğinden kaynaklanıyor. Ancak şirket iPhone 16 ailesiyle birlikte şartları eşitlemeyi planlıyor.

Bu yılın Eylül ayında piyasaya çıkacak yeni iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesinin tamamı iOS 18’in yapay zeka işlevlerini destekleyecek. Yeni amiral gemisi modellerinde böyle bir kısıtlama uygulamayacak olan şirket, dört cihazında da kullanıcı dostu pratik AI işlevlerini kullanıcılarla buluşturacak.

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