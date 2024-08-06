iOS 18 Beta 5 yayınlandı: İşte iPhone’lara gelen tüm yenilikler

Teknoloji devi Apple bugün iOS 18 Beta 5 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Yazılımın dördüncü betasından haftalar sonra gelen yeni güncelleme geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcıların erişimine sunulmaya başlandı. Bunun yanı sıra şirket ayrıca iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 ve VisionOS 2’nin de beşinci Beta sürümlerini kullanıcılara sundu. Yayınlanan güncellemenin yapı numaraları şu şekilde açıklandı:

iOS 18: 22A5326f

22A5326f iPadOS 18: 22A5326f

22A5326f macOS 15: 24A5309e

24A5309e watchOS 11: 22R5328e

22R5328e tvOS 18: 22J5335d

22J5335d visionOS 2: 22N5297g

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte iPhone cihazlarına çok sayıda yeni özellik dahil edilecek. Kullanıcılar için ilgi çekecek olan bu yenilikler şu anda Beta yazılım programına kayıtlı geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor. Şirket ayrıca yeni işlevlerin dışında birçok performans iyileştirmesi ve hata düzeltmesini de getiriyor.

iOS 18 Beta 5 ile gelen yeni özellikler

MacRumors’un haberine göre Apple’ın yeni iPhone güncellemesi ile birlikte gelen özellikler belli oldu. Bu işlevlerden en dikkat çekici olan bazılarını sizler için bir araya getirdik. Örneğin yeni güncellemeyle birlikte Fotoğraflar uygulamasında bazı değişikliklere gidildi.

Tasarım konusunda basitleşmeye giden uygulama daha az kafa karıştırıcı hale getirecek şekilde yeniden tasarlandı. Eskiden olduğu gibi yine birleşik tek ekranlı bir tasarım sunan uygulama tüm fotoğrafları görüntüleme şansına sahip olabileceğiniz fotoğraf ızgarasıyla açılıyor. Yeni güncelleme sonrası daha fazla ızgara resmi sunuluyor.

iOS 18 beta 5 ile gelen yenilikler arasına dikkat çeken seçeneklerden bir diğeri ise Safari uygulamasında Dikkat Dağıtma Kontrolü oldu. Bu özellik etkinleştirildiği zaman oturum açma penceresi, çerez tercihi pencereleri, GDPR bildirimleri, haber bülteni afişleri, otomatik bir şekilde oynatılan videolar ve bunlardan çok daha fazlasını görüş açınızdan gizlemeniz mümkün hale geliyor.

Bunların yanı sıra ana ekran seçenekleri ve karanlık mod simgelerinde de küçük bazı iyileştirmelere yer veriliyor. Ayrıca şirket Kontrol Merkezi sayfasında yer alan birçok simgenin tasarımında değişikliğe gidiyor. Bazı simgelerin ise görüntüsü daha büyük hale geliyor.

iOS 18 beta 5 güncellemesi şu anda geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Ancak yine de bu yazılımın bir Beta sürümü olması nedeniyle bazı hatalar doğurabileceğini de belirtmekte yarar var. Yani uyumlu iPhone cihazınızda kusursuz bir deneyim yaşamak ve can sıkıcı problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız güncellemenin kararlı sürümünün yayınlanmasını beklemenizde fayda var.

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