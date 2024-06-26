iOS 18 Beta 2 çok sayıda problem çıkardı! Kullanıcılar isyan ediyor

Apple kısa süre önce ürün ekosistemi için yeni güncellemelerle karşımıza çıktı. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 ve VisionOS 2 yazılımları için Beta 2 güncellemeleri yayınlandı. Apple’ın geliştirici programına kayıtlı kullanıcılara sunulan yazılımlar heyecanla karşılanırken, ne yazık ki güncellemenin iPhone’larda çok sayıda problem doğurduğu görüldü.

iOS 18’in yeni Beta güncellemesi maalesef ki çok sayıda hataya ev sahipliği yapıyor. Halihazırda çalışan birçok işlevin problem çıkardığı görülüyor. Yeni güncelleme her ne kadar birçok hata düzeltmesi içerse de bu çözümler ne yazık ki başka sorunların doğmasına sebep oluyor.

Apple Developer programına kayıtlı olan kullanıcıların erişimine sunulan güncelleme, henüz indirmeyen kullanıcılara şimdilik tavsiye edilmiyor. iPhone cihazlarında çok sayıda problem ile karşılaşan kullanıcılar şikayetlerini sosyal medya üzerinden Apple’a aktarıyor.

iOS 18 Beta 2 güncellemesi ile ortaya çıkan hatalar

iOS’un yeni Beta sürümünde çok sayıda hata yer alıyor. Şimdiden yazılımda irili ufaklı onlarca hata karşımıza çıkmış durumda. Bu hatalardan bazılarını sizler için bir araya getirdik.

iOS 18 Beta 2 güncellemesinde görülen hatalar arasında en öne çıkan problemlerden bir tanesi Siri ile ilgili oluyor. Beta Profiles adlı X hesabının paylaştığı bilgilere göre Apple yeni güncellemede Siri arayüzünde bazı değişiklikler yaptı. Fakat bu düzenlemeler yeni hataların gün yüzüne çıkmasına yol açtı. Aşağıdaki videodan söz konusu problemi görmek mümkün:

Apple fixed the New Siri UI in iOS 18 Beta 2, and they gave us this bug 🤡 pic.twitter.com/kswF5Y5GsO — Beta Profiles (@BetaProfiles) June 25, 2024

Yukarıda da görüldüğü üzere güncellemeden sonra cihazlardaki mevcut uygulamalar hala çalışmaya devam etse de ana sayfada uygulama simgeleri boş görünüyor. Kullanıcıların oldukça canının sıkan bu hata için geçici bir çözüm bulunuyor. Bunun için kullanıcılar cihazlarını yeniden başlatarak sorunu çözebiliyor.

iOS 18’in ikinci beta güncellemesinde ortaya çıkan bir başka hata ise Hesap Makinesi uygulamasında karşımıza çıkıyor. Pascal adlı X hesabı aşağıdaki videoyla bu hatayı gözler önüne seriyor:

iOS 18 Beta 2 yazılımında gördüğümüz hatalar ne yazık ki yukarıdakilerle sınırlı durumda değil. Bunların yanı sıra bazı sistem animasyonlarının düzgün çalışmadığı ifade ediliyor. Müzik çalarken aniden çalan parçanın durduğu belirtiliyor. Kilit ekranında kısayolların değiştirilemediği dile getiriliyor.

Beta güncellemeleri kararlı sürümden önce sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilen bir sürüm olarak biliniyor. Bu güncellemenin elbette ki bazı hatalar barındıracağı zaten belirtiliyordu. Fakat bu kadar fazla hatanın ortaya çıkması ve kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen unsurlar barındırması kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Peki ya siz iOS 18 Beta 2’yi indirdiniz mi? Güncellemede karşınıza çıkan hataları bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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