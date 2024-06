iOS 18 Beta 2 çok sayıda problem çıkardı! Kullanıcılar isyan ediyor

Apple kısa süre önce ürün ekosistemi için yeni güncellemelerle karşımıza çıktı. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 ve VisionOS 2 yazılımları için Beta 2 güncellemeleri yayınlandı. Apple’ın geliştirici programına kayıtlı kullanıcılara sunulan yazılımlar heyecanla karşılanırken, ne yazık ki güncellemenin iPhone’larda çok sayıda problem doğurduğu görüldü.

iOS 18’in yeni Beta güncellemesi maalesef ki çok sayıda hataya ev sahipliği yapıyor. Halihazırda çalışan birçok işlevin problem çıkardığı görülüyor. Yeni güncelleme her ne kadar birçok hata düzeltmesi içerse de bu çözümler ne yazık ki başka sorunların doğmasına sebep oluyor.

Apple Developer programına kayıtlı olan kullanıcıların erişimine sunulan güncelleme, henüz indirmeyen kullanıcılara şimdilik tavsiye edilmiyor. iPhone cihazlarında çok sayıda problem ile karşılaşan kullanıcılar şikayetlerini sosyal medya üzerinden Apple’a aktarıyor.

iOS’un yeni Beta sürümünde çok sayıda hata yer alıyor. Şimdiden yazılımda irili ufaklı onlarca hata karşımıza çıkmış durumda. Bu hatalardan bazılarını sizler için bir araya getirdik.

iOS 18 Beta 2 güncellemesinde görülen hatalar arasında en öne çıkan problemlerden bir tanesi Siri ile ilgili oluyor. Beta Profiles adlı X hesabının paylaştığı bilgilere göre Apple yeni güncellemede Siri arayüzünde bazı değişiklikler yaptı. Fakat bu düzenlemeler yeni hataların gün yüzüne çıkmasına yol açtı. Aşağıdaki videodan söz konusu problemi görmek mümkün:

Apple fixed the New Siri UI in iOS 18 Beta 2, and they gave us this bug 🤡 pic.twitter.com/kswF5Y5GsO

— Beta Profiles (@BetaProfiles) June 25, 2024