iOS 18.4 (RC) güncellemesi çıktı: İşte yeni özellikler

iOS 18.4 (RC) güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme ile birlikte uyumlu iPhone cihazlarına bir dizi işlevsel yenilik dahil edildi.

Bunun yanı sıra şirket iPadOS 18.4, watchOS 11.4, macOS 15.4, visionOS 2.4 ve tvOS 18.4'ün RC sürümlerini de geliştiricilere sundu.

Apple, iOS 18.4 işletim sisteminin sürüm adayı (RC) güncellemesi yayınlandı. Uzun süredir beklenen yeni güncelleme, geliştiricilerin son test aşamasına geçmesi ve kalan sorunların çözülmesi için tasarlanıyor.

Kayıtlı geliştiriciler şu anda uyumlu iPhone’larına en son sürümü indirip yükleme olanağına sahip durumda. Apple aynı zamanda geliştiricilere özel olarak iPadOS 18.4, watchOS 11.4, macOS 15.4, visionOS 2.4 ve tvOS 18.4’ün RC sürümlerini de kullanıcıların erişimine sundu.

iOS 18.4 RC güncellemesi ile gelen yenilikler

iOS XS serisi ve daha yeni modeller tarafından desteklenen iOS 18.4 RC güncellemesi ile gelen yenilikler belli oldu. MacRumors’un haberine göre yeni güncelleme yapay zeka ile kişiselleştirilmiş Siri özelliklerini kapsamasa da bazı ilgi çekici işlevlere ev sahipliği yapıyor.

Açıklanan detaylara göre iOS 18.4 RC güncellemesi ile gelen yeni özellikler arasında Öncelikli Bildirimler, Kontrol Merkezi’ndeki Ortam Müziği özelliği, yeni emoji seçenekleri, USB-C bağlantı noktasına sahip AirPods Max’te kayıpsız ses ve düşük gecikmeli ses desteği gibi işlevler kullanıcılara sunuluyor.

iOS 18.4 RC güncellemesi desteklenen tüm iPhone modellerine kurulum için kullanılabilir. Bunun için “Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

iPadOS 18.4’ün RC sürümü, uyumlu iPad modellerinde kurulum için aynı süreci izliyor. macOS 15.4 ise Sistem Ayarları‘ndan erişilebilen yazılım güncelleme mekanizması aracılığıyla gerçekleşiyor. Mac için hazırlanan güncelleme, iOS 18.4’te mevcut olan Apple Intelligence yeniliklerinin yanı sıra macOS ortamına özgü bazı değişiklikleri de içeriyor.

Bunların yanı sıra watchOS 11.4, visionOS 2.4 ve tvOS 18.4 RC güncellemeleri Ayarlar uygulaması aracılığıyla yüklenebiliyor. Güncellemeleri indirip yüklemeden önce Apple Kimliğinizin geliştirici hesabınıza bağlı olduğunu doğrulamanız gerekiyor.

Daha önce yapılan sızıntılarda iOS 18.4 ve diğer güncellemelerin bu ayın sonuna doğru kamuoyuna sunulacağı belirtiliyordu. Tahminler şu anda doğru görünüyor. Apple geliştiricilere ek bir RC yapısı yayınlamadığı takdirde önümüzdeki hafta iOS 18.4’ü diğer güncellemelerle birlikte yayınlayabilir. Gelecek güncellemelerde daha detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.