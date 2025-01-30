iOS 18.3 ile iPhone’lara Starlink desteği geliyor

Yakın zaman önce yayınlanan iOS 18.3 güncellemesiyle birlikte iPhone'lara Starlink uydu ağı bağlantısı eklendi.

Bu özellik şimdilik yalnızca ABD'deki T-Mobile kullanıcılarına Beta aşamasında sunuluyor.

Yakında bu özelliğin diğer ülkelerde de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone cihazları için iOS 18.3 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile beraber, SpaceX ve T-Mobile ile gizli bir işbirliğinin sonucu olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iPhone cihazları için Starlink bağlantı desteği sunulmaya başlandı.

Apple esas olarak yapay zeka özelliklerini ve hata düzeltmelerini vurgulayan resmi iOS 18.3 duyurusunda Starlink desteğinden herhangi bir şekilde bahsetmedi. Bu özelliği etkinleştirmek için Beta programına katılan kullanıcılar, iPhone’larının hücresel veri ayarlarında mevcut uydu hizmetleri arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan yeni bir seçenek ile karşılaştı. Fakat bu özelliğin şimdilik sınırlı bir kullanıma sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

iPhone için Starlink desteği ABD’de kullanıma sunuldu

Şirketin sunduğu yeni özellik başlangıçta yalnızca iOS 18.3’ü yükledikten sonra belirli kullanıcılara özelliği test etmeleri için davetiye göndermeye başlayan T-Mobile’ın sınırlı bir Beta programı aracılığıyla kullanıma sunuluyor. Operatör, programı Şubat ayında genişletmeyi ve daha fazla kullanıcının yeni teknolojiyi denemesine olanak sağlamayı planlıyor.

Bloomberg tarafından aktarılan detaylara göre Beta katılımcıları T-Mobile’dan şu mesajı alıyor: “T-Mobile Starlink Beta sürümündesiniz. Artık uydu mesajlarıyla neredeyse her yerden bağlantıda kalabilirsiniz. Kapsam dışında deneyimlemeye başlamak için iOS 18.3’e güncelleyin.”

iPhone cihazları için gelen Starlink desteği oldukça pratik bir deneyime kapı aralıyor. Apple’ın kullanıcıların iPhone’u gökyüzüne doğrultmasını gerektiren Globalstar ile mevcut işbirliğinin aksine Starlink bağlantısı, cihaz cebinizde olsa bile otomatik olarak çalışıyor.

iPhone cihazları hücresel bağlantının olmadığı bir alanda olduğunda, Starlink programının parçası olan cihazlar ilk önce SpaceX uydularına bağlanmayı deneyecek. Kullanıcılar ayrıca Globalstar hizmeti için uydu menüsü aracılığıyla kısa mesaj göndermeyi etkinleştirebilecek ya da Apple aracılığıyla acil servislerle iletişime geçebilecek.

Şimdilik bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde hücresel kapsama alanı olmayan bölgelere kısa mesaj göndermekle sınırlı tutuluyor. Ancak SpaceX’in CEO’su Elon Musk görüntüler, müzik ve podcast’ler için desteğin planlar arasında olduğunu, gelecekteki güncellemelerin video akışını bile sağlayacağını dile getirdi.