Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    iOS 18.3.1 güncellemesi “acil yükleyin” uyarısıyla çıktı

    iOS 18.3.1 güncellemesi iPhone cihazları için resmen yayınlandı. Apple, hata düzeltmelerine odaklanan güncellemenin "acil indirilmesini" öneriyor.
    iOS 18.3.1
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Apple, iOS 18.3.1 güncellemesini genel kullanıma açtı.
    • Güncelleme yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor.
    • Son güncellemeyle birlikte Apple Intelligence'ın otomatik olarak yeniden etkinleştirildiği de raporlarda belirtiliyor.

    Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için yeni iOS 18.3.1 güncellemesini herkesin kullanımına sundu. Şirket bu güncellemeyi iPad, Mac ve Apple Watch gibi çeşitli cihazlara yönelik diğer güncellemelerle birlikte yayınladı. Sunulan yeni güncellemenin, tüm kullanıcıların uyumlu cihazlarına kurmaya hazır bir son sürüm olduğunu belirtelim.

    iPhone ve iPad için iOS 18.3.1 güncellemesini doğrudan Ayarlar uygulamasından edinebilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken yol, “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” adımlarını sırasıyla takip etmek olacak. Buradan kurulumu tamamlamak için talimatları takip etmeniz yeterlidir.

    iOS 18.3.1 hata düzeltmelerine odaklanıyor

    Bu güncellemenin temel amacı işletim sisteminin kararlılığını ve güvenliğini artırmak olarak belirtiliyor. Apple, sorunsuz ve optimum bir deneyim için tüm kullanıcıların yeni güncellemeyi acil bir şekilde indirmelerini tavsiye ediyor.

    iOS 18.3.1

    MacRumors’un haberine göre iOS 18.3.1 ve iPadOS 18.3.1’e yönelik güvenlik destek belgesi, kilitli bir cihazda USB Kısıtlı Modunu devre dışı bırakabilecek bir erişilebilirlik açığını gideriyor. Bu güvenlik açığından yararlanmak için cihaza fiziksel erişim gerekiyor. Şirket bu açığın belirli kişilere karşı kullanıldığını söylüyor:

    “Fiziksel bir saldırı, kilitli bir cihazda USB Kısıtlı Modunu devre dışı bırakabilir. Apple, bu sorunun belirli hedeflenen kişilere karşı son derece karmaşık bir saldırıda istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdardır.”

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Güncelleme Apple Intelligence’ı yeniden etkileştiriyor

    Ortaya çıkan son raporlar, iOS 18.3.1 güncellemesinin uyumlu cihazlarda Apple Intelligence yapay zeka hizmetini yeniden etkinleştirdiğini ileri sürüyor.

    Yazılım geliştiricisi Jeff Johnson, güncellemenin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, Apple Intelligence’ın otomatik olarak yeniden etkinleştirildiğini belirterek, görünürdeki davranıştan şikayet eden bazı erken raporları bir araya getirdi.

    M4 Pro Mac mini, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro ve M4 iPad Pro gibi cihazlarda yapılan testlerde bu durum doğrulandı. iOS 18.3’te devre dışı bırakılan yapay zeka paketi, son güncellemeyle birliket otomatik olarak yeniden etkinleştirilmeye başladı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.