iOS 18.3.1 güncellemesi “acil yükleyin” uyarısıyla çıktı

Apple, iOS 18.3.1 güncellemesini genel kullanıma açtı.

Güncelleme yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor.

Son güncellemeyle birlikte Apple Intelligence'ın otomatik olarak yeniden etkinleştirildiği de raporlarda belirtiliyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için yeni iOS 18.3.1 güncellemesini herkesin kullanımına sundu. Şirket bu güncellemeyi iPad, Mac ve Apple Watch gibi çeşitli cihazlara yönelik diğer güncellemelerle birlikte yayınladı. Sunulan yeni güncellemenin, tüm kullanıcıların uyumlu cihazlarına kurmaya hazır bir son sürüm olduğunu belirtelim.

iPhone ve iPad için iOS 18.3.1 güncellemesini doğrudan Ayarlar uygulamasından edinebilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken yol, “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” adımlarını sırasıyla takip etmek olacak. Buradan kurulumu tamamlamak için talimatları takip etmeniz yeterlidir.

iOS 18.3.1 hata düzeltmelerine odaklanıyor

Bu güncellemenin temel amacı işletim sisteminin kararlılığını ve güvenliğini artırmak olarak belirtiliyor. Apple, sorunsuz ve optimum bir deneyim için tüm kullanıcıların yeni güncellemeyi acil bir şekilde indirmelerini tavsiye ediyor.

MacRumors’un haberine göre iOS 18.3.1 ve iPadOS 18.3.1’e yönelik güvenlik destek belgesi, kilitli bir cihazda USB Kısıtlı Modunu devre dışı bırakabilecek bir erişilebilirlik açığını gideriyor. Bu güvenlik açığından yararlanmak için cihaza fiziksel erişim gerekiyor. Şirket bu açığın belirli kişilere karşı kullanıldığını söylüyor:

“Fiziksel bir saldırı, kilitli bir cihazda USB Kısıtlı Modunu devre dışı bırakabilir. Apple, bu sorunun belirli hedeflenen kişilere karşı son derece karmaşık bir saldırıda istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdardır.”

Güncelleme Apple Intelligence’ı yeniden etkileştiriyor

Ortaya çıkan son raporlar, iOS 18.3.1 güncellemesinin uyumlu cihazlarda Apple Intelligence yapay zeka hizmetini yeniden etkinleştirdiğini ileri sürüyor.

Yazılım geliştiricisi Jeff Johnson, güncellemenin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, Apple Intelligence’ın otomatik olarak yeniden etkinleştirildiğini belirterek, görünürdeki davranıştan şikayet eden bazı erken raporları bir araya getirdi.

M4 Pro Mac mini, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro ve M4 iPad Pro gibi cihazlarda yapılan testlerde bu durum doğrulandı. iOS 18.3’te devre dışı bırakılan yapay zeka paketi, son güncellemeyle birliket otomatik olarak yeniden etkinleştirilmeye başladı.