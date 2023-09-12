iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10’un çıkış tarihleri belli oldu

Teknoloji devi Apple bugün gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde yeni ürünlerini hayranlarına tanıttı. Etkinliğin ana kahramanı hiç şüphesiz ki toplamda dört modelden oluşan iPhone 15 serisi oldu. Standart modelin yanı sıra iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin yer aldığı serinin yanı sıra şirket, Apple Watch Series 9 akıllı saatini de karşımıza çıkardı. Yeni ürünlerin duyurulmasından sonra şirketten iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10 çıkış tarihi hakkında resmi bilgi geldi.

Apple’ın Haziran ayında gerçekleştirmiş olduğu WWDC 2023 etkinliği sırasında hayranlarına tanıttığı iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10 için şimdiye kadar bir çıkış tarihi verilmemişti. Şu ana dek yalnızca geliştiricilerin kullanımına sunulan bu yazılımlar, nihayet bugünkü etkinlikle birlikte bir çıkış tarihine kavuştu. İşte detaylar…

iOS 17 çıkış tarihi

Apple’ın bugün gerçekleştirdiği bahar etkinliği sonrası iOS 17 çıkış tarihi nihayet resmiyet kazandı. iOS 17’nin yanı sıra iPadOS 17 ve watchOS 10 işletim sistemleri hakkında da bilgi veren şirket, dünya çapında kalabalık bir kullanıcı kitlesi tarafından heyecanla beklenen güncellemelerin ne zaman yayınlanacağını ve hangi cihazların uyumlu olacağını bildirdi.

Apple, iOS 17’nin çıkış tarihi için 18 Eylül tarihini işaret etti. iPhone 15 serisinin tamamı bu yeni işletim sistemi ile kutudan çıkarken, eski pek çok model de yine söz konusu yazılımdan yararlanabilecek. Peki ya iOS 17 destekleyen telefonlar hangileri olacak?

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iOS 17 alacak telefonlar

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPadOS 17 çıkış tarihi

iPad cihazları için gelecek yeni işletim sistemi güncellemesi olan iPadOS 17, tıpkı iOS 17 gibi 18 Eylül tarihinde dünya çapında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen yazılım, iPadOS 16’yı çalıştıran tüm tabletlerde yer alacak. Ancak yalnızca 5. nesil iPad modeli bu güncellemeden mahrum kalacak.

watchOS 10 çıkış tarihi

iOS 17 ve iPadOS 17 gibi watchOS 10 çıkış tarihi de 18 Eylül olarak belirtilmiş durumda. Heyecanla beklenen yeni güncelleme, Apple’ın akıllı saatleri için pek çok ilgi çekici yenilik sunacak.

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watchOS 10 alacak modeller