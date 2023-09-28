iOS 17.1 Beta 1 güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Apple bugün iOS 17.1 işletim sisteminin ilk beta güncellemesini karşımıza çıkardı. iOS 17.1 ile birlikte şirket aynı zamanda iPadOS 17.1, macOS 14.1, watchOS 10.1 ve tvOS 17.1 yazılımlarının da ilk betaları kullanıcılarla buluştu. Yeni test sürümleri geliştiricilerin ve Beta programına kayıtlı kullanıcıların kullanımına sunuldu.

Apple’ın yeni güncellemesi bir süredir Beta programına kayıtlı kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından merakla bekleniyordu. Nihayet gelen güncelleme şimdiden büyük bir ilgi yarattı. iOS 17.1 Beta 1’in yapı numarası 21B5045h olarak belirtildi. iPadOS’un 21B5045h, macOS’un 23B5046f, watchOS’un 21S5042f ve son olarak tvOS’un 21K5043e olarak açıklandı. Peki ya son güncelleme neler vaat ediyor? İşte detaylar…

iOS 17.1 Beta 1 ile gelen yenilikler

Yeni iOS güncellemesi Şu Anda Çalınan widget’ı aracılığıyla Apple Music’te önemli bir iyileştirme aldı. AirDrop aktarımlarının ise artık çevrimiçi olarak tamamlanabileceği açıklandı. El fenerini etkinleştirirken iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max olmasa da dinamik adada bir gösterge yer alacağı eklendi.

Yeni Beta güncellemeleri, şirketin iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10’u kullanıma sunmasından yalnızca bir hafta sonra geldi. Şu anda yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcının erişimine açılan iOS 17.1’in ilerleyen haftalarda herkese açık kararlı sürümüyle karşımıza çıkması bekleniyor.

Yeni iOS güncellemesi nasıl indirilir?

iOS 17.1 Beta 1’i indirmek için geliştirici profiline ya da Beta programına halihazırda kayıtlı olmanız gerekiyor. Bu gereksinimleri karşılıyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek yeni güncellemeye ulaşabilirsiniz:

iPhone veya iPad’inizin Wi-Fi’ye bağlı olduğundan ve aynı zamanda en az yüzde 50 pil seviyesinde olduğundan emin olun. Ayarlar uygulamasına girin. Genel yazısına dokunun. Yazılım Güncelleme sayfasını açın. Güncelleme karşınıza çıktı ise “Şimdi Yükle”ye basın.

iOS 17 destekleyen telefonlar