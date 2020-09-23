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iOS 14’de DuckDuckGo varsayılan tarayıcı seçilebilecek

Berat Latif
Berat Latif

Apple’ın iOS 14 ve iPadOS 14 yazılımları artık üçüncü parti yazılımların varsayılan tarayıcı olarak seçilmesini sağlıyor. Geliştiriciler ise yapılan değişikliği destekleyen sürümlerini tek tek çıkartmaya başlıyor.

Bu bağlamda özellikle kullanıcı gizliliğine önem vermesiyle bilinen DuckDuckGo tarayıcısı da artık iPhone ve iPad’lerde varsayılan tarayıcı olarak kullanılabilecek. Varsayılan tarayıcınızı belirlemeniz durumunda tıkladığınız linkler sizi Safari yerine seçilen tarayıcıya yönlendirmiş olacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada DuckDuckGo, tarayıcının varsayılan olarak kullanılması durumunda üçüncü parti erişim isteklerini engellediğini ve arama motoru kullanırken kullanıcı gizliliğini sağlayacağını da açıkladı.

Görsel: DuckDuckGo

DuckDuckGo’yü varsayılan tarayıcı seçmek için yapmanız gerekenler şöyle;

  1. Uygulamayı App Store’dan indirin
  2. Ayarlar’ı açın
  3. Uygulamalar listesini açıp DuckDuckGo’yu seçin
  4. Varsayılan Tarayıcı seçeneğine basın, hepsi bu kadar.

iOS 14 ile birlikte gelen yenilikler arasında yer alan bileşen (widget) özelliği sayesinde DuckDuckGo bileşeni de iPhone ana ekranına eklenebilecek.

Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarının da yeni güncellemelerine iOS 14 desteğini ekledi ve artık varsayılan olarak seçilebileceğini belirtmek gerekiyor.

KAYNAKDuckDuckGo

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