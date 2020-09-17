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iOS 14 ile birlikte gelen yenilikler

İşte iOS 14 ile birlikte gelen yeni özellikler...

Berat Latif
Berat Latif

Üç aylık beta testinden sonra merakla beklenen iOS 14 güncellemesi kullanıcıların erişimine sunuldu.

Güncelleme pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Gelen yeni özellikler arasında ana ekrana bileşen ekleme, yeni uygulama kütüphanesi, YouTube 4K desteği, yeni emoji işlevleri ve daha nice yeni özellik bulunuyor.

Güncelleme ile beraber gelen özelliklerden bazıları şunlar:

Ana ekran bileşenleri (widget)

Android’de uzun zamandır yer alan bu özellik, iOS ile arasındaki önemli farklardan biri olarak görülüyordu. Bu bağlamda iOS 14 ana ekranda bileşenlerini destekleyen ilk iOS sürümü oldu. Yeni özelliğe göre artık ana ekranınıza Apple’a ve diğer üçüncü parti uygulamalara ait interaktif bileşenleri ekleyebiliyorsunuz.

iOS 14’le birlikte gelen yerleşik bileşenler ise şunlar:

  • Pil ömrü
  • Takvim
  • Saat
  • Dosyalar
  • Fitness
  • Haritalar
  • Müzik
  • Haberler
  • Notlar
  • Fotoğraflar
  • Podcast’ler
  • Hatırlatıcılar
  • Ekran süresi
  • Kısayollar
  • Sırı
  • TV
  • İpuçları
  • Hava durumu

Uygulama kütüphanesi

Ana ekran bileşenlerinin yanı sıra iOS 14 yeni uygulama kütüphanesi özelliği de sunuyor. Uygulama kütüphanesi ise uygulamalarınızı ikinci bir ana ekranda kolay bir şekilde organize edebilmenizi sağlıyor. Bu sayede artık uygulamalarınızı ana ekranda tutmanız gerekmiyor. Artık uygulamaları ana ekrandan silip uygulama kütüphanesinde tutabileceksiniz.

Ekran içi video özelliği

iPadOS’un sevilen özelliklerinden olan ekran içi video oynatma özelliği artık iOS 14’e de gelmiş durumda. Bu özellik sayesinde aynı anda hem video izleyebilir, hem de telefondaki diğer işlerinizi halledebilirsiniz.

YouTube 4K desteği

iOS 14 ile birlikte YouTube uygulaması artık 4K videoların izlenmesini de destekliyor. Bu özelliği kullanmak için video izlediğiniz sırada üst köşedeki ikona tıklayarak 2160p kalitesini seçebilirsiniz.

Yeni Siri ve arama arayüzü

Yeni iOS güncellemesi ile beraber artık telefonunuzdaki aramalar kısmı ekranın tamamını kaplamayacak. Bunun yerine ekranın üst kısmında bir gelen arama çubuğu belirecek. Bu sayede aramaları diğer işlerinizden geri kalmadan kabul edebilecek ya da reddedebileceksiniz.

Akıllı asistan Siri‘nin arayüzü de iOS 14 ile birlikte tamamen yenilenmiş durumda. Yeni aramalar arayüzünde olduğu gibi artık Siri arayüzü de ekranın tamamını kaplamayacak. Bunun yerine ilgili arayüz artık ekranın alt kısmında gözükecek.

Varsayılan tarayıcı ve e-posta uygulamalarını değiştirme

Yeni güncelleme ile birlikte varsayılan tarayıcıyı değiştirme imkanınız da olacak. Bir varsayılan tarayıcı belirlediğinizde ve ardından bir linke tıklamanız durumda ilgili sayfa varsayılan olarak sizin belirlediğiniz tarayıcıda açılacak.

Aynı şekilde artık varsayılan e-posta uygulamasını belirlemek de mümkün.

App Clip

iOS 14 ile birlikte gelen en büyük yenilikleden biri de Apple’ın “App Clip” adını verdiği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. App Clip kısaca kullanıcılara bir uygulamayı indirmeden önce belli bir kısmını kullanma imkanı veriyor. Bir başka deyişle, uygulamanın tamamını indirmek yerine, uygulamanın bazı kısımlarını indirebiliyorsunuz.

Özelliğin yeni App Clip kodu, NFC veya QR kodları üzerinden kullanılabildiğini de belirtmek gerekiyor.

Erişilebilirlik özellikleri

Apple, iOS 14 ile birlikte geliştirilmiş erişilebilirlik özellikleri de sunuyor. Yeni Back Tap özelliğini kullanarak (telefonun arkasına dokunarak) farklı kısayollar, hareket sensörleri ve erişilebilirlik özelliklerine ulaşabiliyorsunuz.

Emoji arama

iOS 14’ün uzun süredir beklenen özelliklerinden birisi de emoji listesi içinde arama yapabilme özelliğiydi. Yeni özellik sayesinde artık aradığınız emoji’yi bulmak için iOS klavyesinin emoji ekranındaki arama kısmını kullanarak istediğiniz emojiye kolayca ulaşabilirsiniz.

Haritalar güncellemesi

iOS 14, iPhone’lardaki Haritalar uygulamasına yeni özellikler de getiriyor. Buna göre artık yeni bisiklet rotalarını keşfedebilir, yeni elektrikli araç rotaları belirleyebilir veya kişiselleştirilmiş rehberlere göz atabilirsiniz.

Yeni Mesajlar uygulaması özellikleri

Mesajlar uygulaması iOS 14 ile birlikte önemli ölçüde yeniliğe kavuşmuş durumda. En büyük değişikliklerden biri ise listenin üzerinde yer alacak şekilde istenilen mesajları sabitleme özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer yenilikler arasında grup sohbetleri, grup fotoğrafı belirleme ve yeni Memoji seçenekleri gibi özellikler bulunuyor.

Gizlilik

Her iOS güncellemesinde olduğu gibi iOS 14’te de kullanıcı gizliliğine dair yenilikler yer alıyor. Buna göre;

  • Uygulamalara konum erişimi izni verirken, tam konumunuzu paylaşmak yerine yaklaşık konumunuzu paylaşabileceksiniz.
  • Uygulamalarda artık Apple hesabınız ile bağlanma seçeneğiniz olacak.
  • Uygulamaların mikrofon ve kameranızı kullandığı durumlarda durum çubuğunda bunu gösteren bir ibare yer alacak.
  • Yılın sonuna doğru App Store urun sayfaları geliştiriciler tarafından oluşturulan gizlilik politikası hakkında bir anlaşılabilir özet bilgiler gösterecek.

AirPods özellikleri

iOS 14’le birlikte AirPods kullanıcılarına iki yeni özellik daha sunuluyor. Bu özellikler ise mekansal ses (spatial audio) ve otomatik cihaz değiştirme olarak karşımıza çıkıyor.

Konumsal ses özelliğinin yalnızca AirPods Pro için sunulan bir özellik olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu özellik sayesinde sesler herhangi bir yönden geliyormuş gibi oynatılabilecek.

Cihaz değiştirme ise iPhone, iPad, iPod gibi cihazlar arasında pratik bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayacak.

Yeni Çeviri uygulaması

iOS 14 ile beraber tamamen Apple’a ait yerleşik çeviri uygulaması geliyor. Apple’ın açıklamasına göre Translate / Çeviri uygulaması 11 farklı dil arasında çeviri yapma özelliğine sahip olacak.

Konuşma / sohbet modu ve çevrimdışı çeviri özelliği de uygulamanın sahip olduğu diğer özellikler olarak karşımıza çıkıyor.

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