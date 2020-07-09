İnternette 1 dakika içinde neler oluyor? (2020)

Teknoloji ve internetin gelişmesi ve günlük yaşantılarımızın vazgeçilmez birer unsuru haline gelmesi, temel ihtiyaçlarımızın ve dolayısıyla tüketimlerimizin çeşitlenmesine ve artmasına da ortam hazırlıyor. Ortaya çıkan istatistikler de internet ortamındaki üretim-tüketim gerçeğini bizlere kanıtlıyor.

Google’da yapılan aramaların ne kadar hacme sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Yahut insanların belli zaman zarfı içerisinde ne kadar tweet attığını? Peki ya online alışverişlerde harcanan paranın miktarını hiç düşündünüz mü?

Lori Lewis ve Chadd Callahan tarafından hazırlanan bir infografik, tam olarak bu sorulara cevap veriyor. Her yıl güncellenerek infografik haline getirilen veriler bize internette 1 dakika içerisinde neler olup bittiğini gösteriyor.

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1 dakika içinde kaç kişi tweet atıyor? Google’da kaç arama yapılıyor? YouTube’da kaç video izleniyor? Kaç e-posta gönderiliyor? Kaç WhatsApp mesajı atılıyor? Kısaca 1 dakika içinde internette neler yaşanıyor?İnfoğrafiğe geçmeden önce kısaca şöyle özetleyebiliriz:

2020’de internette 1 dakika içerisinde;

Twitter: 195 bin kişi tweet atıyor,

195 bin kişi tweet atıyor, Netflix: 764 bin saat video izleniyor,

764 bin saat video izleniyor, WhatsApp + Messenger: 59 milyon mesaj gönderiliyor,

59 milyon mesaj gönderiliyor, TikTok: 1400 uygulama indirmesi (download) yapılıyor,

1400 uygulama indirmesi (download) yapılıyor, Google: 4.1 milyon arama yapılıyor,

4.1 milyon arama yapılıyor, Instagram: 695 bin kaydırma (scroll) yapılıyor,

695 bin kaydırma (scroll) yapılıyor, YouTube: 4.7 milyon video izleniyor,

4.7 milyon video izleniyor, Google Play + App Store: 400 bin uygulama indiriliyor,

400 bin uygulama indiriliyor, Harcama: 1.1 milyon dolar harcama yapılıyor,

1.1 milyon dolar harcama yapılıyor, E-posta: 190 milyon e-posta gönderiliyor,

190 milyon e-posta gönderiliyor, SMS: 19 milyon kısa mesaj (SMS) atılıyor.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan infografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz:

2019 vs 2020

2020 verilerini 2019 verileri ile kıyasladığımızda ise her platformda artış yaşandığını söylemek mümkün. Aşağıdaki kıyaslama görselinden de iki yıl arasındaki değişimi görebilirsiniz.

Diğer yıllara bakmak için: 2018 | 2017 | 2016 | 2014 – 2013