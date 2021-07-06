İnternette 1 dakika içinde neler oluyor? (2021)

Teknolojinin hızla yükselişi, COVID-19 pandemisi gibi insanların fiziksel ve sosyal aktivitelerini kısıtlayan olumsuz şartlar ile birleşince genel internet kullanımı da oldukça artmış durumda. Buna bağlı olarak internet üzerinden hizmet veren sosyal ağlar, e-ticaret siteleri, medya sağlayıcıları gibi platformların kullanımı da ciddi oranlarda artış gösteriyor.

Her yıl Lori Lewis ve Chadd Callahan tarafından hazırlanan infografikler, bizlere bu konuda internet ve internete bağlı servislerin ne kadar yoğun bir şekilde kullanıldığını bizlere gösteriyor. Pandeminin etkisi de hesaba katıldığında 2021’de daha fazla internete bağlandığımızı açıkça söylemek gerekiyor.

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Peki 1 dakika içerisinde Instagram hikayesi paylaşılıyor? E-ticaret sitelerinde ne kadar harcama yapılıyor? Kaç WhatsApp mesajı gönderiliyor? Kaç tweet atılıyor? Kaç kişi video izliyor? Kısaca 1 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde internette neler oluyor? İnfografiğe geçmeden önce verileri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

2021’de internette 1 dakika içerisinde;

Twitter: 200 bin kişi tweet atıyor,

200 bin kişi tweet atıyor, Instagram: 695 bin hikaye paylaşılıyor,

695 bin hikaye paylaşılıyor, TikTok: 5 bin uygulama indirmesi (download) yapılıyor,

5 bin uygulama indirmesi (download) yapılıyor, Facebook: 1.4 milyon kaydırma (scrolling) yapılıyor,

1.4 milyon kaydırma (scrolling) yapılıyor, YouTube: 500 saatlik video yükleniyor,

500 saatlik video yükleniyor, LinkedIn: 9 bin bağlantı kuruluyor,

9 bin bağlantı kuruluyor, WhatsApp + Messenger: 69 milyon mesaj gönderiliyor,

69 milyon mesaj gönderiliyor, Google Play + App Store: 414 bin uygulama indiriliyor,

414 bin uygulama indiriliyor, Alışveriş: 1.6 milyon dolar harcama yapılıyor,

1.6 milyon dolar harcama yapılıyor, E-posta: 197.6 milyon e-posta gönderiliyor,

197.6 milyon e-posta gönderiliyor, SMS: 21.1 milyon SMS gönderiliyor,

21.1 milyon SMS gönderiliyor, Twitch: 2 milyon görüntüleme sağlanıyor.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan infografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz:

2020 vs 2021

2021 verilerini 2020 verileri ile kıyasladığımızda ise her platformda artış yaşandığını söylemek mümkün. Aşağıdaki kıyaslama görselinden de iki yıl arasındaki değişimi görebilirsiniz.

Diğer yıllara bakmak için: 2020 – 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 – 2013