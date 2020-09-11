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Instagram’dan sosyal eşitlik adına yeni hamleler

Berat Latif
Berat Latif

Instagram CEO’su Adam Mosseri, yayınladığı blog yazısında insanların platformu sosyal sorumluluk, ırkçılık gibi konularda farkındalık yaratmak için de kullandıklarını vurgulayarak,  Instagram’ın belli azınlık grupları gereğinden daha az temsil etmesinden endişe duyduğunu belirtti. Yaptıkları işlere ve bunlara yapma şekillerine önem verme konusunda sorumlulukları olduğunu, ancak bu şekilde insanların platformdaki deneyimlerinin kendi amaçlarını yansıtacağını ifade etti.

Mosseri’nin paylaştığı blog yazısına göre Facebook çatısı altında çalışan platform, ürün geliştirme sürecindeki önyargıları daha iyi anlamak ve önlemek için bir sosyal eşitlik (equity) ekibi oluşturdu. Ekibin sorumlulukları arasında adil ve eşitlikçi bir ortam oluşturmak ve algoritmanın daha adil olmasını sağlamak var. Yayınladıkları iş ilanları da ilgili ekibin dünyanın her yanında eşitlikçi deneyimi en üst seviye çıkarmak gibi bir misyonu olduğunu gösteriyor.

Görsel: Facebook Careers

Instagram ayrıca bir çeşitlilik (diversity) konusunda görev alacak kişileri de bünyesine katmak istiyor. İlandaki iş tanımına göre bu pozisyonda görev alacak kişi, ekip içerisinde farklı kültür ve farklı geçmişe sahip kişilerin sayısının arttırılmasından ve bu sürecin doğru şekilde sürdürülmesinden sorumlu olacak. Facebook esasen 2013 yılından beri bu çeşitlilik konusunda bir departmana sahipti. Ancak şirketin büyümesi ve Instagram’ın dev bir platforma dönüşmesi Instagram’da da böyle bir alanın açılmasını zorunlu kıldı.

Instagram aynı zamanda Yahudilerin maruz kaldığı önyargısal durumlar veya siyahilere karşı alınan sert tavırlar gibi nefret söylemleri ile ilgili ilkelerini de yenilediğini belirtti. Ayrıca artık tehdit içerikli gönderiler paylaşan hesaplar ile ilgili önlem olarak sadece gönderilerini kaldırmak değil aynı zamanda hesapları kapatmak gibi işlemlerin de gerçekleştirileceğini belirtti.

Instagram’ın doğrulama sistemiyle ilgili yeniliklerinden de bahseden Mosseri, doğrulama sürecinin artık daha adil bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Buna göre Instagram doğrulama kriterleri artık siyahi, LGBTQ+ ve Latin odaklı medya hesaplarını da içermiş olacak.

KAYNAKInstagram Blog (Adam Mosseri)

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