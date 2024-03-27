Instagram siyasi içerikleri sınırlamanıza izin verecek

Meta şirketi, sahibi olduğu sosyal medya platformlarında siyasi içerikleri kısıtlama seçeneği sunmaya başlıyor. Instagram ve Threads uygulamaları artık siyasi içerikleri sınırlandırmanıza izin vermeye başladı. Şirket şu anda bu özelliği belirli ülkelerde kullanıma sundu. Fakat kademeli olarak dağıtılan işlevin çok yakında Türkiye’de de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

9to5Mac tarafından aktarılan bilgilere göre Instagram ve Threads platformları artık takip etmediğiniz hesaplardan siyasi içerik önerisi göstermeyecek. Yani Türkiye’de yaklaşan seçim maratonunda ilgilenmediğiniz hesapların yayınladığı politik paylaşımlar karşınıza çıkmayacak. Bu seçeneği aktif eden kullanıcılar, platformlarda siyasi içerikleri yalnızca takip ettikleri hesaplar aracılığıyla görebilecek.

Instagram siyasi içerik sınırlama seçeneği nasıl açılır?

Instagram ve Threads platformlarında şu anda kademeli bir şekilde dağıtılmaya devam edilen siyasi içerikleri sınırlama seçeneği oldukça basit bir şekilde etkinleştirilebiliyor. Bunun için yalnızca birkaç saniyenizi ayırmanız yeterli olacak. Sonrasında ise takip etmediğiniz hiçbir hesaptan politik gönderi önerileriyle karşılaşmayacaksınız. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

Akıllı telefon ya da tablet cihazınızdan Instagram veya Threads uygulamasını açın. Ayarlar ve Gizlilik sayfasına girin. Önerilen İçerikler menüsünü açın. Siyasi İçerikler butonunu aktif hale getirin.

Bu adımları sırasıyla izledikten sonra artık tanımadığınız hesaplardan siyasi içerik önerileri görmeyeceksiniz. Ancak önemli bir hatırlatma yapmakta yarar var. Şu anda bu özellik cihazınıza henüz gelmemiş olabilir. Söz konusu seçeneği görmüyorsanız uygulamanızı Google Play Store ya da Apple App Store üzerinden güncelleyin. Yine de bu seçenek görünmüyorsa, maalesef ki bir süre daha beklemeniz gerekecek.

Meta’nın gerçekleştirmiş olduğu bu hamle, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ülkemizde de yerel seçimlere oldukça az bir zaman kaldığı düşünülürse, bu işlev Türkiye’deki kullanıcılar için de önemli bir hale geliyor.

Teknoloji devi Meta, Instagram ve Threads uygulamaları için uyguladığı bu yenilik ile birlikte siyasi içeriklerle kullanıcıların fikrine yön vermekten kaçınmayı amaçlıyor. Daha önce bu konuda adı bir dizi skandala karışan şirket, bu sayede kullanıcılara güven vermek de istiyor.

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