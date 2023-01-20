Instagram ‘sessiz mod’ özelliğini kullanıcılara sundu

Popüler sosyal medya platformu Instagram sürpriz bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden servis, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği bir yeniliği nihayet bünyesine kazandırdı. Instagram Başkanı Adam Mosseri, ‘sessiz mod’ özelliğinin kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bununla birlikte Mosseri’nin açıklamalarına göre platforma iki yeni fonksiyon daha geldi.

Instagram’a eklenen yeni ‘sessiz mod’ özelliği ile birlikte artık kullanıcılar geçici olarak uygulamadan gelen bildirimleri durdurabilecek. Bu fonksiyon, özellikle de çok takipçiye sahip olan hesaplar tarafından ilgiyle kullanılabilecek. Örneğin gece saatlerinde kullanıcılar, belirli bir süre için bildirimleri kapatma fırsatına sahip olacak. Öte yandan platform, kullanıcılar için daha fazla kontrol seçeneği sunmaya başladı ve ebeveyn koruma özellikleri genişletildi. İşte Instagram’daki o yenilikler…

Instagram ‘sessiz mod’ özelliği ile bildirimleri geçici olarak durduracak

‘Sessiz mod’ özelliğini etkinleştiren kullanıcılar, manuel olarak belirledikleri süre zarfında uygulamadan bildirim almayı durdurabilecek. Kullanıcılar durumlarını değiştirdikten sonra uygulama içi mesaj gönderen kişilere önceden hazırlanmış olan otomatik yanıtlar gönderecek. Bunun için öncelikle bir başlangıç ve bitiş zamanı belirlemeleri talep edilecek.

🎉 New Control Features 🎉 Today, we’re launching new tools to help people — especially teens — manage their time and what they see on Instagram: – Quiet Mode

– Hidden Words for Recommendations

– Not Interested Multi-Selecthttps://t.co/6FwwLaqzwM pic.twitter.com/A5FbRb58XZ — Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2023

Sessiz Mod özelliğini etkinleştiren Instagram kullanıcıları, profil sayfasında isimlerinin hemen altında, biyografi bilgilerinden önce bir rozet taşıyacak. Öte taraftan platform, DM’lerde ‘meşgul’ olduklarını karşı tarafa otomatik olarak gösterecek. Mesaj iletecek olan kişiler, o hesabın bildirim alamayacağı konusunda uyarı metni ile karşılaşacak.

Instagram’ın yeni özelliği, çalışırken rahatsız edilmek istemeyen kullanıcılar için oldukça pratik bir işlev olacak. Bu sayede direkt mesaj, beğeni, yorum ve takip bildirimleri alınmayacak. Herhangi bir şekilde kullanıcıların odağının dağıtılmasının önüne geçilecek. Şirket aynı zamanda gençler için bu özelliği gece saatlerinde faydalı bir şekilde kullanabileceklerini duyurdu. Bu özellikle birlikte gençlerin daha huzurlu bir gece uykusu çekebileceği belirtildi.

Instagram’a gelen diğer yenilikler neler?

Adam Mosseri’nin gerçekleştirmiş olduğu açıklamaya göre Instagram, genişletilmiş ebeveyn denetimi araçları ve tavsiye yönetimi özelliklerini de bünyesine kattı. Bilindiği üzere şirket, DM ve yorumlarda küfür ya da kullanıcıların manuel olarak belirlediği terimleri içeren ifadeleri uzun bir süredir engelliyor. Bunun yanında platform, artık bu özelliği Instagram’ın öneri algoritmasına da dahil etmeyi başardı.

Kullanıcılar kendisine uygun olmayan içerikleri bu sayede görmek zorunda kalmayacak. Yetişkinlerin yanı sıra özellikle de gençler, yaşlarına uygun olmayan içerikleri bu şekilde filtreleyip kendilerinden uzaklaştırabilecek. Bunun yanı sıra Instagram, birden fazla gönderiyi ‘ilgilenmiyorum’ seçeneğiyle işaretlemek için de yeni bir araç sunmaya başladı.