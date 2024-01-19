Instagram, Samsung Galaxy S24 için maksimum kamera kalitesi sunacak

Samsung geçtiğimiz günlerde yeni Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürdü. Uzun bir süredir dünya çapında heyecanla beklenen cihazlar nihayet resmiyet kazandı. Samsung’un yeni üst düzey telefonları hakkında akıllardaki tüm soru işaretleri giderilirken, ortaya çıkan son bilgiler ise Galaxy S24 ailesinin Instagram ve Snapchat gibi platformlarda maksimum kamera kalitesini destekleyeceği öğrenildi.

Android telefonlarda Instagram’da çözünürlük kalitesinin düşmesi oldukça yaygın bir durum olarak biliniyor. Fakat Samsung tarafından piyasaya sunulan yeni amiral gemisi telefonlar, neyse ki bu problemle karşı karşıya kalmayacak gibi görünüyor.

Galaxy S24 serisi Instagram ve Snapchat’te üst düzey kamera performansı sunacak

Yeni Samsung modelleri rakiplerine kıyasla pek çok ayrıcalıklı özelliğe ev sahipliği yapıyor. 7 yıl boyunca yeni Android güncellemelerini destekleyecek cihazlar, ortaya çıkan son bilgiler doğrultusunda, sosyal medya platformlarında paylaşım yaparken daha iyi bir görüntü kalitesi sunacak. Bilindiği üzere Android telefonlarda sosyal ağlarda paylaşım yaparken ortaya bazı kalite sorunları çıkabiliyor. Fakat Samsung’un yeni telefonları görüntü kalitesinden herhangi bir kayıp vermiyor.

AndroidAuthority’nin haberine göre Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon modellerine sahip olan kullanıcılar, Instagram ve Snapchat gibi popüler sosyal ağlarda paylaşım yaparken kamera işlevini cihazdakine benzer bir görünümle kullanabilecek. Bu telefonlar sosyal medyada hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan en üst seviye kaliteyi ortaya koyacak.

Gelişmiş kamera özelliklerine sahip olan cihazlar, mobil fotoğrafçılar için benzersiz bir deneyime kapı aralıyor. Özellikle de serinin en üst düzey seçeneği olan Galaxy S24 Ultra, 200 MP’lik ana kamerasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bunun yanı sıra cihazın kamerasında bir diğer öne çıkan ayrıntı ise 50 MP ve 10 MP’lik iki adet telefoto sensör oluyor.

Samsung Galaxy S24 modelleri neler vadediyor?

Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Galaxy Unpacked 2024’te duyurulan Samsung Galaxy S24 serisi modelleri, gelişmiş performanslarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Üç modelden oluşan seride standart cihazın yanı sıra Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra seçenekleri bulunuyor.

Üst düzey yapay zeka araçlarına sahip olacak cihazlarda Galaxy AI teknolojisi yer alacak. Canlı çeviri özelliği başta olmak üzere birçok etkileyici işleve ev sahipliği yapan bu fonksiyon, kullanıcılar için pratik ve yaratıcı bir deneyim sağlayacak.