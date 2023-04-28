Instagram, Reels sayesinde etkileşimini yüzde 24 artırdı

Meta çatısı altında hizmet vermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram, 2020 yılında Reels özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Temel olarak Çinli sosyal ağ TikTok’un kısa video işlevini bünyesine adapte eden şirket, kullanıcılarına 15 ila 60 saniye arasında eğlenceli videolar oluşturma ve paylaşma imkanı sunmaya başladı. Kullanıcıların müzik, efekt ve diğer öğeler ile videolarını süsleme imkanına sahip olabilecekleri bu araç; platformun genel olarak daha uzun süreli video formatlarına alternatif hale geldi ve kısa süre içinde kullanıcılar tarafından benimsenmeyi başardı.

Instagram, WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi hizmetlerin ana şirketi olan Meta, kısa bir süre önce 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali tablosunu paylaştı. Şirket özellikle de TikTok ile rekabet edebilmek için platformda kullanıma sunduğu kısa biçimli video özelliği olan Reels’in Instagram üzerindeki etkisine odaklandı.

Instagram Reels son altı ayda iki kat büyüme kaydetti

Meta CEO’su ve kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka destekli içerik önerileri ile birlikte Reels özelliğini platformda kullanıma sunmasından bu yana uygulamada geçirilen sürenin yüzde 24’ten daha fazla artış gösterdiğini ifade etti.

Şirketin finans müdür Susan Li ise Instagram’ın son aylarda Reels kullanımında ciddi bir artış olduğunu doğruladı. Altı aylık bir süre zarfında, Reels’lerin iki kat daha fazla etkileşim gösterdiğini vurguladı.

Reels içeriklerine olan ilgi iki kat artık göstermesine rağmen ne yazık ki bu olumlu faktör, şirkete ekonomik anlamda ekstra bir iyileştirme sağlamadı. Zira bilindiği üzere bu kısa video odaklı içerik formatı, Hikayelerden ve akış tabanlı gönderilerden elde edilen gelirin bir kısmını tüketiyor. Dolayısıyla bu alanın daha fazla tüketilmesi, şirkete mali anlamda ekstra bir katkı göstermiyor.

Meta finans müdürü Susan Li, daha geniş eğilimin her halükarda önemli olduğunu vurgulayarak toplam kullanıcı süresinin artış gösterdiğine ve bunun nihayetinde kazanç potansiyeli için parlak bir nokta olacağına dikkat çekti. Reels’in yıl sonuna ya da 2024 yılının başına kadar gelirden bağımsız olma yolunda ilerleyeceğini ve bundan bir süre sonra olumlu bir katkı yapmasının beklendiğini vurguladı. Öte yandan mevcut Instagram içerik türlerinden yapısal olarak farklı olduklarından dolayı Reels için uygun bir para kazanma yöntemi bulmak adına çalışmalara devam ettiklerini ifadelerine ekledi.