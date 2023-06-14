Instagram, Notlar özelliğine müzik desteği getirdi

Meta çatısı altında hizmet veren sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz yılın Aralık ayında DM bölümünde Notlar özelliğini kullanıcılara sundu. Bununla birlikte kullanıcılar, tıpkı hikayelerde olduğu şekilde 24 saat boyunca erişilebilir bir şekilde takipçilerine 60 karaktere kadar mesaj bırakma şansına sahip olmaya başladı. Şimdi ise bu özellik, sürpriz bir yenilik ile geliştirildi.

Instagram’a gelen yeni özellik, kullanıcıların DM alanında yer alan Notlar bölümüne müzik eklemelerine imkan sağlıyor. Söz konusu yenilik, pek çok kullanıcının aklına bir dönemin efsane mesajlaşma programı olan MSN Messenger’ı getiriyor. Tıpkı MSN’deki gibi, kullanıcıların arkadaşlarına hangi şarkıyı dinlediklerini göstermelerine katkıda bulunan fonksiyon, eğlenceli bir araç olarak şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Instagram’da Notlar bölümüne nasıl müzik eklenir?

Instagram kullanıcıların ilgi ile kullandığı Notlar özelliği, bugün itibariyle daha fazla etkileşim sağlamak adına artık yorumlara şarkı eklenmesine izin vermeye başlayacak. Bu sayede hesap sahipleri, beğendikleri parçaları Hikayeler bölümünde paylaşmaya alternatif olarak, aynı zamanda Notlar’da yayınlayabilecek. Ancak bu noktada, seçilen parçanın yalnızca 30 saniye uzunluğunda paylaşılabileceğini hatırlatmakta yarar var. Kullanıcıların söz konusu yarım dakikalık kısmı manuel olarak seçebileceği görülüyor.

Instagram’da Notlar kısmına müzik eklemek oldukça pratiktir. Bunun için yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak, aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacak:

Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Ekranı sağa kaydırıp Instagram DM bölümüne geçin. Arama kısmının altında yer alan “Notlar” sekmesinde, sol köşede profil fotoğrafınızın üstünde bulunan “artı (+)” ikonuna tıklayın. Profil fotoğrafınızın altında yer alan müzik ikonuna dokunun. Notlar’a eklemek istediğiniz şarkıyı seçin ve onaylayın. Sağ üst köşede yer alan Paylaş butonuna basın.

Instagram aynı zamanda kullanıcıların diğer dillerde yorum eklemesine izin veren çeviri seçeneğini de ekliyor. Platforma göre bu özellik, esas olarak diğer kullanıcılara göre 10 kata kadar daha fazla gönderi paylaşma eğiliminde olan gençleri hedefliyor. Aynı zamanda, Twitter’a benzer bazı müdahalelerle platformu metin tabanlı sosyal ağlara bir adım daha yaklaştırmaya odaklanıyor.

Bilindiği üzere şirket, Twitter ile rekabet etmek için yalnızca bu özellik üzerinde çalışmıyor, aynı zamanda yeni bir sosyal ağ geliştiriyor. Threads adıyla karşımıza çıkacağı öne sürülen hizmet, metin tabanlı bir sosyal medya uygulaması olarak Twitter’ın tahtını elinden almayı amaçlıyor. Öte yandan söz konusu servis, Mastodon ve Bluesky gibi Twitter alternatiflerini de göz önünde bulundurarak merkeziyetçi olmayan bir sistem vaat ediyor.