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    Instagram nihayet bir iPad uygulamasına kavuşacak

    Popüler sosyal medya platformu Instagram çok yakında nihayet ilk kez yerel bir iPad uygulamasına sahip olacak.
    Instagram iPad uygulaması
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    • iPad kullanıcılarının yıllardır beklediği o uygulama nihayet geliyor.
    • Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın iPad uygulaması nihayet yolda!
    • Ortaya çıkan son raporlara göre beklenen uygulama ilerleyen aylarda kullanıcıların erişimine sunulacak.

    Instagram sürekli güncellemeleri ve genel kullanıcı deneyimini günlük olarak iyileştiren yeni özelliklerin sunulmasıyla birlikte her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya uygulaması şu anda iOS ve Android dahil olmak üzere başlıca mobil işletim sistemlerinde her zaman mevcuttu.

    Ancak ne yazık ki Instagram şimdiye kadar ne yazık ki iPad cihazlarına hiçbir zaman resmi bir uygulama ile gelmedi. Fakat ortaya çıkan son raporlarda, Instagram’ın geç de olsa Apple’ın tablet serisi olan iPad’lerde yerel olarak çalışabileceği ifade ediliyor.

    Instagram uygulaması ne zaman iPad’lere gelecek?

    The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre Meta şu anda iPad için yerel Instagram uygulaması oluşturmak üzerinde çalışıyor. Şirket bu sayede ABD’de yasaklanma riski altında olan TikTok’a karşı daha fazla mesafe kat etmek istiyor olabilir. Özellikle de şirketin on yıldan uzun süredir destek görmemesi göz önüne alındığında, bu oldukça şaşırtıcı bir adım olacak gibi görünüyor.

    Instagram uygulaması için yerel bir sürüm oluşturulmasına ilişkin ilk söylentiler 2022 yılında Instagram’ın başkanı Adam Mosseri’nin ünlü YouTuber Marques Brownlee’ye iPad uygulamasıyla ilgili olarak verdiği yanıtta ortaya çıkmıştı. Mosseri uygulamanın yokluğunun nedenlerini açıklayarak, daha bunu bir öncelik olarak görmediğini dile getirdi. Fakat şirket şu geç de olsa nihayet kolları sıvamış gibi duruyor.

    Instagram iPad uygulaması

    Şu anda iPad cihazlarında Instagram uygulamasına erişmek için iPhone’daki mevcut muadilinden türetilen “genişletilmiş” bir sürümü kullanılıyor. Tarayıcı sürümü yıllar içinde kesinlikle bazı ilerlemeler kaydetti. Fakat yine de yerel bir uygulamanın gelişi ile birlikte iPad ekranının büyük boyutu sayesinde genel kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileşecek.

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    Şu an için Instagram uygulamasının iPad’deki yerel sürümünün çıkış tarihi bilinmiyor. Yine de merakla beklenen bu sürümün önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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