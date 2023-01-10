Instagram, ‘Mağaza’ sekmesini kaldırıyor

Meta şirketi çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak platform, kullanıcıların oldukça memnun kalacağı bir gelişmeyle gündeme geldi. Instagram CEO’su Adam Mosseri, uygulamadaki ‘Mağaza’ sekmesine giden kısayolun çok yakında kaldırılacağını bildirdi. Şubat ayından sonra şirket, Ana Sayfa, Arama, Oluştur, Reels ve Profil butonlarından oluşan menüde artık Mağaza seçeneğine yer vermeyecek.

Adam Mosseri, platformdaki bu değişikliği uygulamayı daha basit bir hale getirmek ve kullanıcıların içeriklere odaklanmasını sağlamak adına gerçekleştirdiklerini belirtti. “İnsanları en çok sevdikleri şeylerle birleştirmek istiyoruz. Bunu yapmak için üç şeye odaklanıyoruz: İnsanlara kendilerini ifade etmeleri için ilham vermek, sevdikleri içerikleri keşfetmelerine yardımcı olmak ve kullanıcılar ile karşılaştıkları şeyler arasında bağlantılar oluşturmak” dedi.

Instagram, 2020’de getirdiği Mağaza sekmesini kaldırıyor

Popüler sosyal medya ağı Instagram, 2020 yılında uygulamanın alt çubuğunda yer alan Etkinlikler kısayolunu kaldırarak bunun yerine Mağaza sekmesini kullanıcılarıyla buluşturmuştu. Fakat platform, uygulamadan ürün ve hizmet satın almaya daha fazla odaklanmak istemiyor. Şirket, kullanıcıları daha çok içerik oluşturmaya ve tüketmeye teşvik etmeyi planlıyor.

Adam Mosseri, “Bu değişikliğin bir parçası olarak Instagram Mağaza sekmesi çok yakında kaldırılacak. Biz akışlarda, hikayelerde, Reels’larda ve diğer hizmetlerimizde insanlar ile işletmelere daha fazla değer katan alışveriş deneyimlerine yatırım yapmaya devam ederken; sizler de mağazanızı kurup platformda yönetmeye devam edebileceksiniz,” dedi.

Instagram platformu, yaklaşık iki yıldır Mağaza sekmesi altında toplanan ürün satış hizmetini yakında daha farklı bir şekilde kullanmaya başlayacak. Ürün açıklamaları, alışveriş sitelerine doğrudan bağlantılar ve özel satış sayfaları gibi Instagram ürün reklam araçları uygulamada yer almaya devam edecek. Fakat artık ayrı bir sekmeden kullanılamayacak.

Instagram, TikTok ile rekabet etmeye devam ediyor

Son dönemlerin en popüler sosyal medya ağlarından bir tanesi olan TikTok, kısa video odaklı formatıyla internet kullanıcılarının favorilerinden biri haline geldi. Çinli ByteDance şirketinin hizmeti olan TikTok’a karşı rekabet etmek isteyen Meta, Instagram’a getirdiği Reels özelliğiyle rakibini önemli ölçüde zayıflatmayı başardı.

Mağaza sekmesini önümüzdeki haftalarda tümüyle ortadan kaldırmaya hazırlanan Instagram platformu, artık Reels içeriklerine ve kullanıcıların etkileşimini artıracak diğer hizmetlerine daha fazla odaklanmaya başlayacak. Bu adımla birlikte servis, Tiktok ve YouTube Shorts gibi rakipleriyle daha doğrudan bir rekabet sağlayacak. Muhtemelen kullanıcıları her zamankinden daha fazla Reels üretmeye ve tüketmeye teşvik edecek özellikler sunulacak.