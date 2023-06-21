Instagram Reels indirme özelliği duyuruldu

Meta şirketine bağlı popüler sosyal medya uygulaması Instagram bugün önemli bir yenilik ile karşımıza çıktı. Bilindiği üzere platform, geçtiğimiz yıllarda TikTok ile daha sıkı bir şekilde rekabet edebilmek adına kısa video odaklı Reels özelliğini kullanıma sunmuştu. Ancak ne yazık ki bu Reels’leri indirmek için kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalara yönelmesi gerekiyordu. TikTok bu özelliği en başından bu yana yerleşik bir şekilde kullanıcılarına sunarken, nihayet beklenen adım Instagram’dan da geldi.

Şirket, kullanıcıların uzun bir süredir talep ettiği o özelliği nihayet bünyesine kazandırdı. Gelen yenilik ile birlikte Instagram, Reels indirme özelliğini kullanıcılara sundu. Şirket bu sayede platformda yer alan kullanıcıların, başka insanlar tarafından yayınlanan Reels’leri kolayca indirebilmelerine imkan sağlıyor. Şimdiye kadar kullanıcılar sadece kendi paylaştıkları Reels’leri indirebiliyordu. Bu yenilikle birlikte sosyal ağ, TikTok ile rekabet etme yolunda önemli bir adım atmış görünüyor.

Instagram Reels videoları nasıl indirilir?

TikTok’un kullanıcıların videoları indirmelerine izin vermesi, anlaşılan o ki Instagram’ı da bu konuda teşvik etmiş gibi görünüyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri, bugün itibariyle ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcıların Reels’leri akıllı telefon ve tablet cihazlarına oldukça kolay bir şekilde indirebileceklerini duyurdu.

Mosseri, yeni özelliğin ilk olarak ABD’de kullanıma sunulduğunu belirtse de bu işlevin diğer ülkelerdeki kullanıcılar tarafından ne zaman kullanılabileceği konusunda bir açıklamada bulunmadı. Fakat çok yakında bu özelliğin Türkiye’de de aktif hale geleceği tahmin ediliyor. Instagram Reels indirme işlemi için kullanıcıların aşağıdaki adımları takip etmesi yeterli olacak:

Instagram uygulamasına girin.

İndirmek istediğiniz Reels videosunu açın.

Ekranın sağ kısmında yer alan “Paylaş” ikonuna tıklayın.

Açılan menüde alt kısımda bulunan Download (İndir) butonuna basın.

Yukarıdaki adımları takip ederek yalnızca birkaç saniye içinde Instagram Reels indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Fakat bu noktada bazı sınırlamalar ile karşı karşıya kalacağınızı belirtmekte yarar var. Kullanıcılar yalnızca herkese açık olan hesaplarda yer alan Reels’ları indirebilir. Öte taraftan hesaplar kendi Reels’lerini indirme özelliğini devre dışı bırakmayı da tercih edebilir.

İndirilen videolarda Instagram filigranı olacak

Adam Mosseri şimdilik ne yazık ki indirilen Reels içerikleri üzerinde filigran yer alıp almayacağını belirtmedi. Mosseri’nin yayınlamış olduğu görsel, indirilen videonun hesap adı ile birlikte TikTok’a benzer bir Instagram logosu göstereceğine işaret ediyor.

Bu hamle, 2021 yılında filigranlı içerik tanıtımını durduran Instagram için bir strateji değişikliğini temsil ediyor. Bu yeni özelliğin platformlar arası caydırıcı bir çabayla insanları Instagram’da daha fazla içerik izlemeye çekmek için bir taktik olabileceğine inanılıyor.