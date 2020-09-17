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Instagram IGTV videolarına yapay zeka ile oluşturulmuş açıklamalar ekleyecek

Zeynep Yaprak Demirtaş
Zeynep Yaprak Demirtaş

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, sosyal medya yöneticilerini ve içerik üreticilerini memnun edecek yeni bir özelliğe kavuşuyor. Artık IGTV‘deki videoların açıklama (caption) kısımları yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulacak.

Önümüzdeki haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak özellik video sesinin kısık olduğu durumda aktif hale gelecek. Yani kullanıcı bir IGTV videosunu sessiz olarak izlerken, yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulmuş açıklamalar ekranda belirecek.

Birçok sosyal medya platformu da videolara açıklama ya da alt yazı eklenmesinin izlenme oranını %10-15 oranında arttıracağını düşünüyor. Özellikle de sosyal medyada izlenilen videoların %85’inin sessiz olarak izlendiği düşünülünce bu özelliğin önemli bir yere sahip olacağını söylemek mümkün.

Etkileşimi arttıracağı düşünülen yeni özelliğin sadece IGTV videolarının sessiz izlendiği durumda aktif edilecek. Ancak Instagram’ın bu özelliği kullanıcılara bir seçenek olarak sunduğunu da belirtmekte fayda var. Yani kullanıcılar dilerse hesap ayarları üzerinden bu otomatik açıklamaları ne zaman ve nasıl görmek istediklerini seçebilecekler.

İlgili özelliğin an itibariyle 16 dili desteklediğini belirtmek gerekiyor.

KAYNAKFacebook Newsroom

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