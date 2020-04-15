Instagram Hikayelerine Müzik Ekleme Özelliği Türkiye’de Kullanıma Açıldı

Her geçen gün farklı bir özellikler ile karşımıza çıkan Instagram, Hikayeler konusunda da kullanıcılarına sürekli yenilikler sunmaya devam ediyor. Birçok ülkede aktif olan ancak şimdiye kadar Türkiye’de kullanılamayan Instagram hikayelerine müzik ekleme özelliği ise artık Türkiye’de de kullanıma açıldı.

Daha önce Türkiye’den kullanılamayan müzik özelliği, özelliğin aktif olduğu diğer ülkelerden yapılan paylaşımlarda ise “Instagram müzik bulunduğun bölgede kullanılamıyor” uyarısıyla karşımıza çıkıyordu. Ancak bu özellik artık Türkiye’deki Instagram kullanıcıları tarafından da kullanabilecek.

Instagram hikayelerine müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram hikayelerinize müzik ekleme işlemini yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

Instagram uygulamasından hikaye oluşturma ekranını (Hikayeler > Oluştur) açın, Üst kısımda yer alan “çıkartmalar” seçeneğine dokunun, Açılan ekrandan “MÜZİK” seçeneğini seçin, Arama kutusunu kullanarak eklemek istediğiniz şarkıyı bulup seçin, Müzik seçimi yaptıktan sonra aşağıda kalan müzik çubuğu ile çalmasını istediğiniz 15 saniyelik aralığı belirleyin, Çubuğun üzerinde kalan çeşitli şarkı sözleri türleri, albüm kapağı gibi seçenekler sunan kısımdan ise istediğiniz herhangi birini seçin, Sağ üstte kalan “Bitti” butonu ile müzik paylaşımınızı tamamlayın.

Dilerseniz birinci adımdan sonra istediğiniz bir fotoğrafı hikayelerinize ekledikten sonra istediğiniz müziği bu fotoğrafın üzerine yerleştirebilirsiniz.

Yaklaşık 39 milyon şarkının yer aldığı Instagram Müzik özelliğinin Facebook’ta da kullanıma açıldığını da belirtmek gerekiyor.