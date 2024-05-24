Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? (24 Mayıs erişim problemi)

Instagram çöktü mü? Meta çatısı altında hizmet eden popüler sosyal medya uygulaması bugün akşam saatlerinde bir erişim problemi gösteriyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre platforma dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram erişim sorunu problemiyle gündeme geldi. Akşam saatlerinde yaşanan sorunlar, “Instagram çöktü mü?” sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar…

Instagram neden çalışmıyor?

Instagram erişim sorunu problemi yaşatıyor. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre bu problem yalnızca Türkiye’de değil, küresel olarak görülüyor. “Instagram çöktü mü?” şikayetleri her dakika artmaya devam ederken, bu problemin sebebi ise şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.

DownDetector verilerine göre popüler sosyal medya uygulaması Instagram, saat 23:00 sularında erişim sorunu göstermeye başladı. Kullanıcı geri bildirimleri bu dakikalarda büyük bir artış gösterdi. En çok bildirilen sorunlar arasında ise sunucu bağlantısı sıkıntısı yer aldı.

Bununla birlikte problemin yalnızca Türkiye’de meydana gelmediğinin altını çizmekte yarar var. Instagram çökme hatası tüm dünyada yaşanıyor.

Instagram çökme hatası nasıl düzeltilir?

Son dakikalarda “Instagram çöktü mü?” sorusu sosyal medyada en çok rastlanılan sorulardan bir tanesi haline geldi. Dünya genelinde yaşanan bu problem, sunucu kaynaklı kesintilerden meydana gelmiş gibi görünüyor. Şimdilik Meta ekibi konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Instagram çökme sorunu için kullanıcılar bazı yöntemler deneyebilir. Instagram önbelleğini temizlemek ve verileri kaldırmak bu konuda en çok başvurulan çözümlerden biri olarak biliniyor. Bunun için cihazınızın Ayarlar sayfasını açıp cihazınızda yüklü olan uygulamaların bulunduğu ekranı ziyaret edin. Instagram uygulamasını seçip Önbelleği Temizle ve Verileri Temizle butonlarına dokunun. Bu yöntem, sizden kaynaklı olabilecek sorunlarda uygulamanın düzelmesine yardımcı olacaktır.