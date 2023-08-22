Instagram Başkanı duyurdu: Threads web sürümü geliyor

Meta’nın yeni metin tabanlı sosyal medya uygulaması Threads, eski adıyla Twitter olan X platformuna rakip olarak Temmuz ayının ilk günlerinde kullanıma sunuldu. İlk haftasında kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan platformun en büyük dezavantajlarından biri ise sadece mobil cihazlarda kullanılabilmesi olarak gösteriliyordu.

Threads uygulamasının lansmanından bu yana kullanıcıların sıkça dile getirdiği bu eksikliğin giderileceği birinci ağızdan doğrulandı. Instagram Başkanı Adam Mosseri, resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Threads’in web sürümünü kullanıma sunmanın, en büyük öncelikleri arasında olduğunu belirterek, çok yakında sosyal medya platformuna bilgisayardan erişilebileceğinin müjdesini takipçilerine vermiş oldu.

Threads web sürümü, eli kulağında

Meta konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, kullanıcılarının artık tarayıcıları üzerinden Threads’e giriş yapabileceklerini, gönderi paylaşabileceklerini, diğer kullanıcıların gönderilerini görüntüleyebileceklerini ve etkileşimde bulunabileceklerini ifade etti. Ayrıca CNN’in haberine göre, Threads’in web sürümüne gelecekte daha fazla özellik eklenmesi de şirketin planları arasında bulunuyor.

Meta’nın bu hamlesi ile birlikte Threads’in, kullanıcılarına sunduğu geniş imkan çeşitliliği bakımından, ezeli rakibi olan Twitter’a bir adım daha yaklaşacağı değerlendiriliyor. Fakat gelen son bilgilere göre iki platform arasındaki rekabetin geçtiğimiz günlerde Threads’in aleyhine döndüğü ortaya çıktı, zira Meta’nın Temmuz ayından bu yana ciddi oranda kullanıcı kaybettiği ifade ediliyor.

Threads, Temmuz ayında sadece mobil cihazlarda başlatıldığında büyük bir ilgi görmüş ve ilk haftada 100 milyondan fazla kayıt almıştı. Ancak sosyal ağların kullanım oranıyla ilgili veriler paylaşan Similarweb’in son raporunda, kullanıcıların Threads’e yönelik ilgisinin azaldığı görüldü. Sosyal medya platformunun günlük aktif kullanıcı sayısı Temmuz’da ortalama 49,3 milyon olarak ölçülürken, Ağustos ayı itibarıyla bu sayının 10,3 milyona gerilediği paylaşıldı.

Öte tarafta Meta’nın anavatanında da durum değişmedi. Similarweb’in raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri’nde Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısı Temmuz ayında 2,3 milyon seviyesindeyken, Ağustos ayına geldiğimizde ise neredeyse yüzde 50’den fazla bir düşüş yaşayarak 576 bin seviyelerine gerilediği bilgisi aktarıldı.

Threads’in kullanım oranındaki bu düşüş, kullanıcılarına Twitter’daki kadar fazla bir özellik çeşitliliği sunmaması sebebiyle yaşanmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu sebeple de Meta, kaybettiği üyelerini yeniden kazanabilmek için sürekli olarak küçük de olsa çeşitli güncellemelere ev sahipliği yapıyor. Bu web sürümü güncellemesi de, platformun kullanıcıların taleplerine daha iyi yanıt verebilmesi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.