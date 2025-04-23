Insta360 X5 neler sunuyor? İşte özellikleri

360 derece aksiyon kamerası Insta360 X5 piyasaya çıktı.

Cihaz 8K video desteği sunuyor ve düşük ışık koşullarında bile üstün bir deneyim vaat ediyor.

Yapay zeka işlevleriyle donatılan model 15 metre derinliğe kadar su geçirmiyor.

360 derece içerik yakalamada somut bir evrimi temsil eden yeni bir aksiyon kamerası Insta360 X5 piyasaya çıktı. Cihaz farklı çalışma koşullarında yüksek performans sunarak anları her açıdan yakalamak için çok yönlü bir çözüm arayan içerik üreticileri ve meraklıları hedefliyor.

Insta360, X5 ile üstün görüntü kalitesi vaat ediyor. Aynı zamanda gelişmiş yapay zeka mantığı ve sadeliğe odaklanan tasarımıyla kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Insta360 X5 özellikleri

Cihaz selefi X4’ten yüzde 144 daha büyük bir yüzey alanına sahip 1/1,28 inç sensörle donatılmış görüntü yakalama bölmesine ev sahipliği yapıyor. Bu genişleme daha fazla ışık ve detayın yakalanmasına olanak tanıyor.

360 derece video kaydı yeteneği, 11K sinyalden süper örnekleme işlemiyle elde edilen saniyede 30 kare hızında 8K çözünürlüğe ulaşıyor. Bu da kullanıcılara daha fazla netlik sağlıyor.

Düşük ışık koşulları için PureVideo modu, özel algoritmalar kullanarak optimize edilmiş 8K 30fps ve 5.7K 30fps çekim imkanı sunuyor. Yenilikçi bir özellik olan InstaFrame, standart otomatik karelemeli bir videonun ve tam 360 derecelik akışın aynı anda kaydedilmesine olanak sağlıyor.

Insta360’ın yeni aksiyon kamerası 15 metre derinliğe kadar IP68 sertifikalı su geçirmezlik özelliğine sahip olup. Aynı zamanda birçok su aktivitesi için harici bir kasaya ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırıyor.

FlowState sabitleme ve 360 ​​derece ufuk kilidi, yoğun hareket sırasında bile pürüzsüz çekimler sağlıyor. Ses sisteminde dahili rüzgar siperi ve gelişmiş gürültü azaltma algoritması yer alıyor. Bağlantı Wi-Fi 802.11a/n/ac ve Bluetooth BLE 5.2 ile sağlanıyor.

X4 nesline göre yüzde140 daha fazla işlem gücü sağlayan yeni “Üçlü AI Çip” işlemcisi genel performansta önemli bir artış sağlıyor. Çip gürültü azaltma, 8K için süper örnekleme ve dinamik görüntü optimizasyonları gibi karmaşık süreçleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Aktif HDR, 5,7K ve 60 fps’de çalışarak yüksek kontrastlı sahnelerin hem parlak hem de karanlık alanlarındaki detayları koruyor. 2ç400 mAh pil, enerji tasarrufu modunda 185 dakikaya kadar kayıt imkanı sağlıyor. Hızlı şarj ile batarya sadece 20 dakikada yüzde 80’e ulaşıyor.

Insta360’ın yeni 360 derece kamera modelinin fiyatı resmen duyuruldu. Cihaz 549,99 dolar karşılığında satın alınabilecek.