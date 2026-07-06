Insta360 X6 aksiyon kamerası için geri sayım başladı

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Insta360 X6, FCC sertifikasyon sürecini resmen tamamladı.

Yeni aksiyon kamerası, gelişmiş kablosuz bağlantı özellikleriyle donatılacak.

Cihazın yüksek çözünürlüklü video çekim kapasitesini artırması bekleniyor.

Insta360’ın yeni aksiyon kamerası beklenenden çok daha yakın bir tarihte piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Insta360 X6, ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan resmi sertifika aldı. Bu sertifikasyon hamlesi, ürünün resmen piyasaya sürülmesinden hemen önce atılan bir adım olarak biliniyor.

Cihaz, CINSABXA kodu altında tescil edilmiş olup Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan gibi ülkelerde onay aldı. FCC belgeleri, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleri ve cihazın anten dizisini doğrulayarak sertifikasyon sürecinin pratikte tamamlandığını bizlere gösteriyor.

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Insta360 X6 neler sunacak?

Gizmochina’nın haberine göre yeni aksiyon kamerasının resmi tanıtımı, Insta360’ın “X” serisinin önceki nesillerinde izlediği takvime uygun olarak, 2026 yılının Ağustos sonu ile Eylül başı arasında gerçekleşecek.

Cihazın henüz tüm teknik özellikler açıklanmamış olsa da ortaya çıkan sızıntılar, Insta360 X6’nın 1 inç ya da 1/1.28 inç CMOS sensör kullanabileceğine işaret ediyor.

Insta360 X6 modelinin 8K çözünürlükte 60 fps hızında 360 derece video kaydı yapılmasına, 10 bit renk derinliği ve gelişmiş HDR desteğine olanak sağlayacağı söyleniyor. Cihazın özellikle de düşük ışıklı ortamlarda daha iyi görüntü kalitesi sunması bekleniyor.

Insta360’ın gelişmiş stabilizasyon, su geçirmezlik ve uygulamasıyla entegrasyon gibi seriden zaten bilinen özellikleri de koruması bekleniyor.

Öte yandan şirket, yeni nesil içerik üreticileri ve diğer sektör profesyonelleri için görüntü kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Pil ömrü, sensör boyutu ve yazılım özellikleri hakkında yeni ayrıntıların ise çok yakında ortaya çıkması bekleniyor.

Insta360 X6 fiyatı sızdırıldı

Merakla beklenen yeni aksiyon kamerası Insta360 X6’nın tahmini fiyatı 549 dolar ila 599 dolar arasında değişkenlik gösterebilir. Bu da ürünü 360 derece kameraların premium kategorisinde tutacak gibi görünüyor.