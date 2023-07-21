İngiltere’deki yeni yasa FaceTime ve iMessage’ı tehdit ediyor

İngiltere hükümetinin çevrimiçi güvenlik yasasını takiben Apple, kullanıcılarının güvenliğini ve gizliliğini tehlikeye atmamak adına FaceTime ve iMessage da dahil olmak üzere bazı hizmetlerini ülkede kaldırabileceğini duyurdu.

BBC’nin haberine göre şu anda tartışılmaya devam edilen yeni mevzuat, 2016 tarihli Soruşturma Yetkileri (IPA) yasasını güncelleme girişimini temsil ediyor. Öte yandan söz konusu yasa, İçişleri Bakanlığı’na herhangi bir şekilde kamuya açıklama yapmadan mesajlaşma hizmetindeki güvenlik özelliklerinin derhal devre dışı bırakılmasını talep etme yetkisi verebilir.

Yeni güvenlik yasası FaceTime ve iMessage hizmetlerini etkileyebilir

Söz konusu yasa tasarısı, mesajlaşma servislerinin kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri yayınlamadan önce İçişleri Bakanlığı’nın onayını alması gerekliliği de dahil olacak şekilde bir dizi endişeyi karşımıza çıkarıyor. Ancak kullanıcılar için daha da endişe verici bir diğer unsur, uçtan uca şifrelemenin zorlaştırdığı bir görev olan, şifreli mesajlaşma hizmetlerini olası çocuk istismarı suçlamalarına karşı görüntüleri taramaya zorlama çağrısı olarak belirtiliyor.

Öte taraftan bu tarz önlemlerin uygulanması, uçtan uca şifrelemenin kendisini zayıflatma, kullanıcı verilerinin güvenliğini ve gizliliğini tehlikeye atma etkisine sahip olacak. Uçtan uca şifreleme teknolojisinin tercih edilmesi, pek çok modern mesajlaşma servisinin temel yapı taşlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede yalnızca iletişimde yer alan cihazların mesajların içeriğine erişebilmesine olanak sağlanıyor. İletişimin gerçekleştirildiği platform da dahil olmak üzere kimsenin bu mesajların içeriklerine erişebilmelerine izin verilmiyor.

İngiltere hükümeti IPA’da önerilen değişiklikleri değerlendirmek adına sekiz haftalık bir istişare dönemine girdi. Apple dokuz sayfalık bir belgede, güvenlik önlemlerindeki herhangi bir değişikliği önceden İçişleri Bakanlığı’na bildirme gerekliliği, İngiltere dışındaki şirketler için küresel uyumluluğun yükü ve bir güvenlik özelliğinin devre dışı bırakılması istendiğinde derhal harekete geçme ihtiyacı da dahil olmak üzere yasa tasarının bazı noktalarına itirazlarını dile getirdi.

Apple, FaceTime ve iMessage için büyük bir tehdit haline gelen yasanın, kullanıcılar için korumayı zayıflatma riskiyle birlikte tek bir ülkedeki kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atmaya istekli olmadığını bildirdi. Aynı zamanda pek çok güvenlik değişikliğinin bir yazılım güncellemesi gerektireceğini ve bu nedenle bunların gizli tutulmasının iyi bir seçenek olmadığını da aktardı.

İngiltere’de gündeme gelen yeni yasa tasarısı elbette ki yalnızca Apple’ın iMessage ve FaceTime hizmetleri için değil, diğer popüler mesajlaşma hizmetleri adına da büyük bir problem haline geldi. Geçtiğimiz aylarda aynı gerekçelerle WhatsApp’ın da benzer sorunlarla karşılaşacağı gündeme gelmişti. WhatsApp ve Signal gibi platformlar bu yasaya karşı tepkilerini ifade etmişti.