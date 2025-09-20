Huawei Nova 14 serisi küresel pazara duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei Nova 14 serisi global pazara geldi.

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan cihazlar, üst düzey performansa ev sahipliği yapıyor.

Modeller 499 Euro'dan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Huawei, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni telefonlarını global pazara duyurdu. İlk olarak Mayıs ayında Çin’de satışa sunulan Huawei Nova 14 serisi nihayet küresel pazara geldi.

Huawei’nin yeni performans canavarı telefonları modern tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bununla birlikte cihaz gelişmiş mobil fotoğrafçılık yetenekleri ve yapay zeka odaklı pratik araçlarıyla kullanıcı dostu bir mobil deneyime ev sahipliği yapıyor.

Huawei Nova 14 serisi neler sunuyor?

Serinin standart modeli günlük kullanım için düz ve ultra ince 6,7 inç OLED ekranıyla minimalist bir görünüm sunuyor. Tasarım, serinin kimliğini simgeleyen simetrik bir detay olan arkadaki ikonik yıldız yörüngesi halkasını koruyor.

Huawei Nova 14’ün yazılımın öne çıkan özellikleri arasında uygulamalara ve işlevlere hızlı erişimi kolaylaştıran özelleştirilebilir bir kısayol olan Akıllı Kontrol düğmesini ilk kez sunuluyor. Bir diğer fark yaratan özellik ise akıllı telefonunuzu dokunmadan kontrol etmenizi sağlayan yapay zeka destekli hava hareketleri oluyor.

Mobil fotoğrafçılar için Huawei, 50 MP ana ve ön kameraların yanı sıra 12 MP telefoto sensör ve 8 MP ultra geniş açılı sensör sunuyor. Çinli şirket, kamera yazılımı için istenmeyen nesneleri silen AI Removal ve seri çekimlerde en iyi kareleri otomatik olarak seçen AI Best Expression gibi özellikler getiriyor.

Huawei Nova 14 Pro ise ergonomi ve inceliği bir araya getiren 6,78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Kamera kurulumuna eklenen en büyük yenilik, çok spektral ışık verilerini yakalayarak portrelerde yüzde 120’ye kadar daha iyi renk doğruluğu vadeden Ultra Chroma kamera oluyor.

Çift ön kamera, segmentinde bir ilk olan hızlı odaklama ve 0,8x ila 5x yakınlaştırma ile detaylı özçekimler sağlayan 50 MP sensöre sahip. Ayrıca ikincil 8 MP lens 2x optik yakınlaştırma özelliğiyle özçekimlerde çok yönlülük sağlıyor.

Nova 14 Pro modeli hem ön hem de arka kameralarda Ultra Hızlı Anlık Görüntü özelliğini sunarak hareketli sahneleri net bir şekilde yakalıyor. Daha “temel” modelde bulunan aynı yapay zeka özellikleri, deneyimi tamamlayarak daha da akıllı ve çok yönlü bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Huawei Nova 14 teknik özellikleri

Boyutlar: 161,73 x 75,48 x 7,18 mm

Ağırlık: 192 gram

Ekran: 1.084 x 2.412 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.100 nit tepe parlaklık

İşlemci: Henüz açıklanmadı

RAM kapasitesi: Henüz açıklanmadı

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB depolama

Selfie kamerası: 50 MP (f/2.4) ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (RYYB, f/1.9 diyafram) / 12 MP sensörlü telefoto lens (OIS, RYYB, f/2.4 diyafram) / 8 MP sensörlü (f/2.2 diyafram) ultra geniş lens

Bağlantı: Bluetooth 5.2, stereo ses, NFC ve uydu mesajlaşma

Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

İşletim sistemi: HarmonyOS 5

Huawei Nova 14 Pro teknik özellikleri

Boyutlar: 163,4 x 75 x 7,68 mm mm

Ağırlık: 207 gram

Ekran: 1.224 x 2.776 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç LTPO OLED ekran, 1 ile 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızı ve 1.200 nit tepe parlaklık

İşlemci: Henüz açıklanmadı

RAM kapasitesi: Henüz açıklanmadı

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama

Çift selfie kamerası: 50 MP ana lens (f/2.0) / 2x optik zoom (f/2.2) özellikli 8 MP ikincil lens

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, RYYB, f/1.4’ten f/4.0’a kadar değişken diyafram) / 12 MP sensörlü telefoto lens (OIS, RYYB, f/2.4 diyafram) / 8 MP sensörlü (f/2.2 diyafram) ultra geniş lens /

1,5 megapiksel renkli çekim lensi (f/2,4)

Bağlantı: Bluetooth 5.2, stereo ses, NFC ve uydu mesajlaşma

Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

İşletim sistemi: HarmonyOS 5

Huawei Nova 14 serisi global fiyatları belli oldu

Huawei’nin yeni yüksek performanslı akıllı telefonları mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle Avrupa’da satışa çıktı. Cihazın standart versiyonu 499 Euro, “Pro” modeli ise 699 Euro’dan tüketicilerle buluştu.

Nova 14 modellerinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.