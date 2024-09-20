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    Huawei MatePad Pro 12.2 inç ve MatePad 12 X zarif tasarımlarıyla piyasaya çıktı

    Huawei MatePad Pro 12.2 inç ve MatePad 12 X tablet modelleri üst düzey özellikleri ile resmen piyasaya sunuldu.
    Huawei MatePad Pro 12.2 inç
    Görsel: Huawei

    Huawei MatePad Pro 12.2 inç ve MatePad 12 X üst düzey özellikleri ile resmen tanıtıldı. Huawei’nin Barselona’da düzenlediği etkinlikte duyurulan gelişmiş tablet modelleri son derece zarif tasarımları ve güçlü donanımlarıyla öne çıkıyor.

    Huawei’nin yeni tabletleri kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 12,2 inç boyuta sahip olan MatePad Pro şirketin en iddialı tableti olarak lanse edildi. MatePad 12 X ise film izlemek ve çizim yapmak gibi konular için son derece başarılı bir deneyim ortaya koymasıyla öne çıkıyor. İşte şirketin yeni tabletleriyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

    Huawei MatePad Pro 12.2 inç özellikleri

    • Ekran: 2.800 x 1.840 piksel çözünürlüğe sahip 12,2 inç Tandem OLED ekran, 2.000 nit tepe parlaklık, PaperMatte kaplama seçeneği
    • İşlemci: HiSilicon Kirin T91
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Ön kamera: Açıklanmadı
    • Arka kamera: 13 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens
    • Bağlantı: Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve USB-C
    • Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
    • Boyutlar: 182,53 x 271,25 x 5,5 mm
    • Ağırlık: 508 gram

    Huawei’nin yeni tableti 5,5 mm kalınlığıyla zarif bir görünüm ortaya koyuyor. Tandem OLED FullView teknolojisine sahip 12,2 inç ekran, 2.800 x 1.840 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve maksimum 2.000 nit parlaklık ile gelen cihaz, Glide Keyboard fiziksel klavye desteğiyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda cihaz ikinci ve üçüncü nesil M-Pencil dijital kalem desteği de sunarak amatör ve profesyonel çizerler için ideal bir hale geliyor.

    Huawei MatePad Pro 12,2 inç
    Görsel: Huawei

    13 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lense sahip olan Huawei MatePad Pro 12.2 inç modeli HiSilicon Kirin T91 yonga setiyle güçlendiriliyor. 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanına sahip tablet 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Cihazk utudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle çalışıyor.

    Huawei MatePad 12 X özellikleri

    • Ekran: 2.800 x 1.840 piksel çözünürlüklü 12 inç LCD ekran, 1.000 nit tepe parlaklık ve PaperMatte kaplama seçeneği
    • İşlemci: HiSilicon Kirin T90A
    • RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 13 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens
    • Bağlantı: Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve USB-C
    • Batarya kapasitesi: 66 watt şarjlı 10.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
    • Boyutlar: 183 x 270 x 5,9 mm
    • Ağırlık: 555 gram

    2.800 x 1.840 piksel çözünürlüğe, maksimum 1.000 nit parlaklığa ve 144 Hz yenileme hızına sahip 12 inç ekranla karşımıza çıkan Huawei MatePad 12 X, üçüncü nesil M-Pencil desteğiyle 10 binden fazla basınç seviyesi sayesinde hassas çizimler yapmaya olanak tanıyor. Kirin T90A yonga setiyle gelen ve 12 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olan tablet 256 GB dahili depolama alanıyla sunuluyor.

    Huawei MatePad 12 X
    Görsel: Huawei

    HarmonyOS 4.2 işletim sistemi ile çalışan yeni Huawei tableti 66 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. 14 saate kadar video oynatma ve 12 saate kadar internette dolaşma vaadiyle gelen tablet altı hoparlörle son derece güçlü bir ses deneyimi ortaya koyuyor.

    Huawei MatePad Pro 12.2 inç ve MatePad 12 X fiyatları

    Huawei’nin yeni tabletleri şık tasarımları ve güçlü özellikleri ile piyasaya çıktı. Huawei MatePad Pro 12,2 modeli siyah ve altın renk seçeneğiyle 699,99 dolardan alıcılara hitap ediyor. Öte yandan MatePad 12 X modeli ise 549,99 dolar karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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