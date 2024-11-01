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    Huawei MatePad 11.5 2024 devasa pil gücüyle çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Zarif tasarımıyla öne çıkan Huawei MatePad 11.5 2024 resmen tanıtıldı. Devasa pil ömrüne sahip modelin özellikleri ve fiyatı açıklandı.
    Huawei MatePad 11.5 2024
    Görsel: Huawei

    Huawei minimalist bir tasarıma sahip, şıklıktan ödün vermeyen ve güçlü bir performansa sahip yeni MatePad 11.5 2024 tabletini piyasaya duyurdu. Bir süredir heyecanla beklenen tablet cihazı, hızlı şarj desteğinin yanı sıra kullanıcılara uzun ömürlü bir pil vaat eden 7.700 mAh batarya kapasitesiyle karşımıza çıkıyor.

    Huawei’nin yeni tablet modeli, fiyat-performans noktasında tüketicilere etkileyici bir deneyim sunuyor. HarmonyOS 4.2 yazılımı ile günlük hayatta kullanıcılara fayda sağlayacak bir dizi özellik sunulurken, tablette aynı zamanda entegre bir eğitim alanı da yer alıyor. Bu da ürünü öğrenciler için daha cazip bir hale getiriyor.

    Huawei MatePad 11.5 2024 özellikleri

    Yeni tablet cihazı 260,88 x 176,82 x 6,85 mm ölçülerinde ve 499 gram ağırlığında geliyor. Cihazın ekranı 229 PPI, 2200 x 1440 piksel çözünürlük, 16,7 milyon renk ve %100 sRGB renk gamına sahip 11,5 inç TFT LCD (IPS panel) olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu ekran 120 Hz yenileme hızını destekleyerek kullanıcılar için sürükleyici bir deneyime kapı aralıyor.

    Huawei MatePad 11.5 2024 dahili olarak 8 GB RAM ile donatılmış olarak geliyor. Bununla beraber cihaz 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki dahili depolama alanı seçeneğiyle sunuluyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi cihaz, işletim HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle hizmet veriyor.

    Huawei MatePad 11.5 2024
    Görsel: Huawei

    HarmonyOS 4.2 kullanıcılara SuperHub Dosya Aktarımı aracı, birden fazla kayan pencere, çoklu ekran işbirliği ve hatta gelişmiş özelliklere sahip bir “Notlar” uygulamasını getiriyor. Tüm bu özellikler, tableti ders çalışmak ve iş yapmak için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

    Yeni Huawei tabletinin hangi işlemciye sahip olduğu henüz kesin olarak açıklanmadı. Fakat söylentilere göre cihaz, Huawei’nin geliştirdiği Kirin 8000 çipini kalbinde taşıyarak gelecek. Cihazın arka tarafında 13 MP kamera yer alırken, ön kısımda ise 8 MP kalitesinde bir selfie kamerasına alan açılıyor.

    7.700 mAh’lik devasa bir pil kapasitesine sahip olan tablet modeli, 30 watt hızlı şarj desteğiyle sunuluyor. Huawei’nin iddialarına göre bu batarya sayesinde kullanıcılar 10 saat kesintisiz video izleme imkanına sahip olabilecek.

    Huawei MatePad 11.5 2024 fiyatı

    Son derece zarif bir görünüme sahip olan yeni Huawei tableti ince ve hafif bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Üç farklı renk seçeneğine ev sahipliği yapan tablet cihazı mavi, gri ve gümüş olmak üzere üç ayrı opsiyonda listeleniyor.

    Huawei MatePad 11.5 2024
    Görsel Çinli perakende satış platformu VMALL’dan alınmıştır.

    HuaweiCentral’ın haberine göre MatePad 11.5 2024’ün ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacağı vurgulanıyor. Henüz global çıkış tarihi belli olmayan model, 1.599 Çin Yuanı (yaklaşık 7 bin 700 TL) fiyat etiketi ile tüketicilere sunuluyor.

    Peki ya siz Huawei MatePad 11.5 2024’ü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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