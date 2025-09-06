Huawei katlanabilir telefon pazarında Samsung’un liderliğini bitirdi

Katlanabilir telefon pazarında Samsung, Huawei ve Motorola'nın gerisinde kaldı.

Huawei yüzde 45'lik pazar payıyla zirveye yerleşirken, Motorola ise yüzde 28'lik payla ikinci oldu.

Samsung'un pazar payı ise yüzde 21'den yüzde 9'a geriledi.

Katlanabilir telefonlar, küresel akıllı telefon satışları içinde hâlâ küçük bir paya sahip. Bununla birlikte bu niş pazarın dinamikleri hızla değişebiliyor. Counterpoint Research tarafından yayınlanan pazar araştırma raporu, katlanabilir telefon sektöründe dengelerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor ve özellikle Samsung için hiç de iyi olmayan bir tablo çiziyor.

Bir zamanlar katlanabilir telefon pazarının tartışmasız lideri olan Güney Koreli teknoloji devi beklenmedik bir şekilde listenin gerisinde kalmış durumda.

Huawei ve Motorola, Samsung’u geride bıraktı

Counterpoint Research’ün 2025’in ikinci çeyreğine ait katlanabilir telefon pazar payı raporu, Samsung için kötü haberlerle dolu. Rapora göre, Huawei pazarın yüzde 45’ini ele geçirerek zirveye yerleşti. Çinli firma, bir yıl önceki yüzde 32’lik pazar payına kıyasla önemli bir artışla karşımıza çıktı. Araştırma firması, bu sonucun büyük ölçüde küresel katlanabilir telefon sevkiyatlarının çoğunu oluşturan Çin pazarındaki güçlü talepten kaynaklandığını belirtiyor.

Samsung’un ikinci sıraya düşmesi sürpriz olmasa da, bu kez Huawei’nin arkasında değil. İkinci sırayı, yüzde 28’lik pazar payıyla Motorola kaptı. Şirket, 2024’ün ikinci çeyreğindeki yüzde 14’lük payına kıyasla devasa bir pazar payı artışı elde ederek öne çıkıyor.

Counterpoint kıdemli araştırma analisti Maurice Klaehne, Motorola’nın başarısını şöyle açıkladı:

“Motorola, ABD’deki katlanabilir telefon pazarını canlandırmaya yardımcı oldu. Temel modelin perakende fiyatı 699 dolar olan Motorola’nın Razr serisi, Amerika’daki en düşük maliyetli katlanabilir telefon olma ünvanına sahip ve fiyatlandırma, bu serinin başarıya ulaşmasında önemli bir faktör oldu.”

Samsung ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 21 olan pazar payının yüzde 9’a düşmesiyle birlikte üçüncü sıraya gerilemiş oldu. Ancak paylaşılan verilere, 2025’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen Galaxy Z Fold/Flip 7 serisinin dahil edilmediğini belirtmekte de fayda var. Bu nedenle, Samsung’un büyük katlanabilir telefon lansmanlarından önceki çeyrekte pazar payının düşmesi hiç şaşırtıcı değil.

Samsung üretim hedeflerini değiştirdi

The Elec’in bildirdiğine göre Samsung, Galaxy Z Fold 7’nin Eylül ayında 260 bin adet üretmeyi planlıyor. Başlangıçta 200 bin adedin üzerinde bir rakam planlanmıştı. Ayrıca Samsung’un Ağustos ayında da 320 bin adet olan orijinal planın aksine, 430 bin adet Fold 7 ürettiği bildiriliyor.

Ancak Galaxy Z Flip 7 için durum biraz farklı. Şirket, Ağustos ayında 340 bin adet Flip 7 üretmeyi planlamışken, bu oranı 270 bin adet seviyesinde tutturabildi. Galaxy Flip 7 FE modelinden ise Ağustos ayında planlandığı gibi 20 adet üretildi, Eylül ayında üretimin 10 bine düşürülmesi planlanıyor.

Samsung’un katlanabilir telefon lansmanlarının ardından 2025’in üçüncü çeyreğinde çok daha sağlıklı bir tablo sergilemesi bekleniyor. Ancak Motorola’nın, Razr 2025’in Galaxy Z Flip 7 FE’den 200 dolar daha ucuz olması nedeniyle, Flip telefon pazarında Samsung’a karşı bir süre daha üstünlüğünü koruyabileceği düşünülüyor.