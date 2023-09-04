Huawei, HarmonyOS işletim sistemini PC’lere getiriyor

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri’nin ambargoları nedeniyle akıllı telefonlarında ve tabletlerinde Google’ın Android işletim sistemi ile Google Mobil Hizmetleri’ne (GMS) olan erişimini kaybetmişti. Bu durum, markanın mobil cihazlarında YouTube, Play Store, Gmail başta olmak üzere pek çok Google uygulamasının kullanılamaz hale gelmesine yol açmıştı.

Huawei de bu durum karşısında pes etmeyerek, kendi çözümleri ile yoluna devam etme kararı almıştı. Bu bağlamda şirket, HarmonyOS adını taşıyan işletim sistemini geçtiğimiz yıllarda akıllı televizyonlarından başlayarak sırasıyla akıllı telefonlarına, tabletlerine, ev aletlerine ve hatta arabalara varana kadar pek çok cihazda kullanıma sunmuştu. Şimdi ise Huawei’nin bilgisayar pazarında da kendi yolunu çizmek istediği ortaya çıktı.

PC’de HarmonyOS için 2024’e işaret edildi

Huawei şu anda MateBook serisi dizüstü bilgisayarlarında Microsoft’un Windows 10 veya 11 işletim sistemlerini kullanıyor. Ancak eski bir üst düzey yöneticinin açıklamasına göre, bu durum önümüzdeki yıl değişebilir. Gelen son haberler, markanın Windows işletim sistemine ciddi bir rakip çıkarmak için kolları sıvadığını gösteriyor.

Huawei Central sitesi tarafından paylaşılan habere göre, Huawei’nin Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Mühendisliği Eski Başkanı Wang Chenglu, Çin sosyal medya platformu Weibo’da kendisine yöneltilen “HongmengOS (HarmonyOS) gelecek yıl bilgisayarlarda kullanılabilecek mi?” sorusuna kısa ve öz bir şekilde, “Evet” yanıtını verdi.

Her geçen gün büyümeye devam eden HarmonyOS projesinin geliştirilme sürecinde görev alan bir numaralı isimlerden biri olarak kabul edilen Wang Chenglu, geçtiğimiz yıl Huawei’deki görevinden istifa etti ancak hala işletim sisteminin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor. Şu anda Shenzhen merkezli Kaihong Digital şirketinde görev yapan Chenglu, burada HarmonyOS üzerinde çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Wang Chenglu’nun açıklamasına göre 2024 yılı itibarıyla HarmonyOS’u dizüstü bilgisayarlarda da kullanmamız mümkün olacak. Fakat işletim sisteminin sadece dizüstü bilgisayarlarıyla mı sınırlı olacağı yoksa tıpkı Windows gibi USB ya da CD-DVD vasıtasıyla herhangi bir toplama bilgisayarı da mı destekleyeceği gibi konular hakkında henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

Öte tarafta Huawei’nin piyasadaki mevcut MateBook modellerinin akıbeti de belirsizliğini koruyan detaylar arasında bulunuyor. Hatırlanacağı üzere şirket, HarmonyOS’un akıllı telefon sürümünü yayınladıktan sonra, Android işletim sistemli modelleri için kullanıma sunduğu bir güncellemeyle, kullanıcılarına cihazlarını HarmonyOS’a yükseltme imkanı tanımıştı.

Mevcut Huawei bilgisayarlarında da benzer bir kararın uygulanması durumunda, kullanıcılar yapacakları bir güncellemeyle HarmonyOS’un PC sürümüne geçiş yapabiliyor olacaklar. Ancak Huawei, işletim sistemini yalnızca yeni bilgisayarlarında kullanmaya karar verirse, mevcut MateBook bilgisayar kullanıcıları Windows’ta kalmak zorunda olabilir.