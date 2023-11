House of the Dragon 2. sezon yayın tarihi belli oldu

George R. R. Martin tarafından kaleme alınan ve HBO imzasıyla televizyon ekranlarına uyarlanan Game of Thrones ile aynı dünyada geçen House of the Dragon dizisi 2. sezon yeni bölümleriyle yakında hayranlarıyla buluşacak. Geçtiğimiz yıl ilk sezonu HBO Max platformunda yayınlanmaya başlayan dizi, dünya çapında büyük bir ses getirmişti. Ülkemizde TOD ve BluTV platformlarından ulaşabileceğiniz dizinin yeni sezon çıkış tarihi nihayet belli oldu.

Variety tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen House of the Dragon 2. sezon yeni bölümleri Haziran 2024 tarihinde ekranlara gelmeye başlayacak. Toplamda 8 bölümden oluşacağı belirtilen dizi, Ağustos 2024’te sezon finali verecek.

House of the Dragon 2. sezon çekimleri aylar önce başlamıştı

House of the Dragon dizisinin 2. sezon yeni bölümlerinin senaryosu zaten uzun bir süre önce tamamlanırken, Hollywood’da meydana gelen yazar ve oyuncuların birkaç ay önce başlayan grevine rağmen çekim yapmaya devam eden az sayıda diziden biri oldu.

HBO tarafından geliştirilen ve Game of Thrones evreninin bir parçası olan dizinin yeni sezonu, nisan ayından bu yana İngiltere’de çekilmeye devam ediliyor. Yapımın 2024’te gösterime gireceği zaten daha önce doğrulanmıştı. Fakat şimdiye kadar hangi ayda geleceği netleştirilmemişti. Şimdi nihayet beklenen yapımın Ağustos ayında geleceği onaylandı.

Yeni sezon 8 bölümden oluşacak

Heyecanla beklenen House of the Dragon’un 2. sezonu sekiz bölüme sahip olacak. Küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekirse dizinin ilk sezonu 10 bölüme sahipti. Bu sezonun 2 bölüm daha az bölümle gelmesi, olay örgüsü ile alakalı bazı problemlerden kaynaklanıyor. Bu kararın kesinlikle üretim bütçesiyle ilgili olmadığı vurgulanırken, ekibin şimdiden üçüncü sezon için çalışmalarına başladığı anlaşılıyor.

House of the Dragon’un yaratıcıları, hikayenin tümünü üç ya da dört sezon olarak izleyicilere aktarmayı hedefliyor. George R. R. Martin’in de içinde yer aldığı yaratıcı ekip, ince bir titizlikle çalışmalarına devam ediyor.

Game of Thrones evrenini genişletmeyi amaçlayan HBO, bunun ilk parçası olarak hayranlarına House of the Dragon’u sunmuştu. İlerleyen süreçte bu fantastik dünyaya ait yeni dizi ve filmlerin de karşımıza çıkabileceği düşünülüyor. Hatta HBO’nun Game of Thrones dünyasında geçen bir animasyon dizisi için erken geliştirme aşamasında olduğu bile öne sürülüyor.

Bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir: House of the Dragon: Targaryen Soyağacı (İNFOGRAFİK)