Amiral gemisi Honor Magic 8 serisinin çıkış tarihi belli oldu

Honor'un yeni üst düzey telefonları için geri sayım başladı.

Merakla beklenen Honor 8 serisi cihazlarının çıkış tarihi belli oldu.

İddialara göre cihaz, zarif tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle Ekim ayında piyasaya sunulacak.

Honor önümüzdeki aylarda Çin pazarında bir dizi yeni ürün duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin gündeminde yeni seçeneklerle dolu ilgi çekici bir ürün yelpazesi yer alıyor. Honor Magic 8 serisi de dahil olmak üzere markanın

Ortaya çıkan raporlara göre Honor 400 serisi, Honor GT Pro ve katlanabilir Honor Magic V2 Flip ve Honor Magic V4 yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek. Çinli üreticinin Honor X70 serisini 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürmesi beklenirken, amiral gemisi özellikleri ile öne çıkacak olan Honor Magic 8 serisi Ekim ayında resmi olarak tanıtılacak.

Honor Magic 8 serisi için geri sayım başladı

Digital Chat Station’a göre büyük bir marka Ekim ayında yeni telefon modelini tanıtacak. Markanın ismi açıkça belirtilmese de, kullanılan emoji bunun Honor Magic 8 serisi olduğunu akla getiriyor.

Söylentilere göre serideki cihazlardan biri 1,5K’dan fazla çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç OLED ekrana sahip olacak. Modelin güçlü noktası ise her tarafta 1 milimetreden daha ince olan son derece ince kenarlara sahip tasarımı olacak.

Ekranın ayrıca yuvarlatılmış köşelere sahip düz bir tasarıma sahip olması, telefona şık bir görünüm kazandıracak. Daha büyük 6.78 inç ekrana sahip olan Honor Magic 7‘den farklı görünecek.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design, 1 inçlik sensörle gelecek

Ünlü otomobil markasıyla yapılan iş birliğinin sonucu olan ve özellikle de mobil fotoğrafçılık alanında kendine özgü özellikleriyle öne çıkması beklenen Honor Magic 8 RSR Porsche Design modelinin tanıtımıyla ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.

SmartPikachu’nun Weibo’da aktardığı bazı söylentilere göre akıllı telefon, Honor tarafından doğrudan geliştirilen ve düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini artırmak için büyük değişken diyafram açıklığına sahip 1 inçlik ana fotoğraf sensörünü entegre edebilir.

1 inçlik sensörün sadece Honor Magic 8 RSR’de kullanılması bekleniyor. İlerleyen zamanlarda diğer amiral gemisi modellerde de kullanılabileceği söyleniyor.