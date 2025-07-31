Honor Magic 8 Ultra yolda: Çift 200 MP kamera ve 100x AI zoom

Honor Magic 8 Ultra'nın Ekim ayında, serinin diğer üyeleriyle birlikte duyurulması bekleniyor.

Gelişmiş mobil fotoğrafçılık yeteneklerine sahip olacak telefonda iki adet 200 MP'lik kamera bulunacak.

Yapay zeka işlevleriyle de öne çıkacak model, 100x AI zoom desteği sağlayacak.

Honor’un geçen yıl Magic 7 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte “premium” sınıfa hitap eden “Ultra” modelini de piyasaya sunacağı konuşuluyordu. Fakat bu beklentiler boşa çıktı. Anlaşılan o ki Çinli şirket bu planını bir yıl gecikmeli de olsa uygulamakta kararlı görünüyor. Honor Magic 8 serisiyle birlikte üst düzey “Ultra” varyatının da duyurulacağı vurgulanıyor.

Digital Chat Station yakın zaman önce Honor Magic 8 Ultra’nın varlığını doğruladı. Ardından Honor’un üst düzey yöneticilerinden biri olan Luo Wei de sosyal medyada paylaştığı gönderide “Ultra” modelinden söz etti. Cihazın mobil fotoğrafçılar için heyecan uyandıran özelliklerle donatılacağının ipuçları verildi.

Amiral gemisi Honor Magic 8 Ultra’dan neler bekleniyor?

Merakla beklenen yeni cihazın Honor’un fotoğrafçılık stratejisinde bir dönüm noktası olması bekleniyor. Magic 8 Ultra, AiMage adlı tamamen gelişmiş bir çözümle gelebilir. Yeni sistem işlevsel yapay zeka özellikleri ve daha fazlasıyla en son fotoğrafçılık donanımını entegre ederek benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Honor Magic 8 Ultra’nın Snapdragon 8 Elite 2 işlemciyle güçlendirilmesi bekleniyor. Kamera konusunda ise söylentiler, 200 MP periskop lensle çevrili bir OmniVision LOFIC ana sensöre sahip olacağını gösteriyor.

Şirket, telefonda 1 inçlik bir ana kamera sensörü olmayacağını daha önce açıklamıştı. Fakat Luo Wei, özellikle de yapay zekanın tek başına optimum sonuçlar sağlamak için yeterli olmadığı alanlarda Honor’un donanımı geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Şirketin hedefinin gösterişli tasarımların peşinden koşmak yerine kullanıcılara gerçek faydalar sağlayan ürünler yaratmaya odaklanarak “önümüzdeki üç yıl içinde rakiplerini geride bırakmak” olduğunu söyledi.

Şimdilik Honor Magic 8 Ultra’nın pil boyutu ve ekran özellikleri gibi detaylar henüz açıklanmadı. Fakat Honor serisindeki bu yeni model hakkında yakın zamanda yeni söylentilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda serinin bir diğer üyesi olan Honor Magic 8 Pro cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı. Merakla beklenen cihazın 7.000 mAh’lik geniş pil kapasitesiyle donatılacağı öğrenildi.

Aynı zamanda 200 MP kamera ve Snapdragon 8 Elite 2 çipinin yer alacağı belirtildi. Ayrıca Honor Magic 7 Pro’nun 2025 Espor Dünya Kupası’nın resmi telefonu seçildiğini de eklemekte fayda var.