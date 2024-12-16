Honor Magic 7 RSR Porsche Design yolda: Ön siparişler başladı

Honor Magic 7 RSR Porsche Design için ön siparişler başladı.

Merakla beklenen cihazın çok yakında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Ekim ayının sonunda piyasaya sürülen Honor Magic 7 ve Honor Magic 7 Pro, üst düzey özellikleri ve gelişmiş mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile dikkatleri üzerinde topladı. Kısa sürede Çin pazarında ilgi odağı haline gelen serinin “Pro” modelinin Ocak ayında Avrupa’ya gelmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra marka, Honor Magic 7 RSR Porsche Design modelini piyasaya sunarak serideki ürün yelpazesini daha da genişletmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen model şu anda Çin’de ön siparişe açılmış durumda. Çok yakında resmiyet kazanması beklenen model için geri sayım başladı. İşte detaylar…

Honor Magic 7 RSR Porsche Design özellikleri

Digital Chat Station’ın iddialarına göre şık tasarımlı ve performans canavarı yeni model, amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipini kalbinde taşıyacak. Cihaz başta mobil fotoğraflık özellikleri olmak üzere gelişmiş donanımıyla adından söz ettirmeye aday görünüyor.

Kaynaklar, henüz resmi olarak duyurulmayan Honor Magic 7 RSR Porsche Design modelinin gelişmiş üçlü kamera modülünü içerecek teknik özelliklerini doğruladı. Açıklanan detaylara göre cihaz, değişken diyafram açıklığına ve yaklaşık 1/1,3 inç boyutuna sahip 50 MP ana sensörle sunulacak.

Bununla birlikte manzara veya büyük sahneleri yakalamak için ideal olan 50 MP ultra geniş lens ve 200 MP periskop entegre edecek. Cihaz, 3x optik yakınlaştırma ve büyük 1/1,4 inç sensörüyle uzaktan yapılan çekimlerde olağanüstü bir performans sergileyecek.

Ortaya çıkan raporlara göre Honor Magic 7 RSR Porsche Design modeli 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inçlik dört kavisli LTPO ekranla karşımıza çıkacak.

100W hızlı şarja sahip olacak model, şarj sürelerinin ciddi bir şekilde azalmasına yardımcı olacak. Ayrıca telefonda IP68/IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanacak.

Honor şimdiye kadar kesin bir tarih belirtmese de merakla beklenen yeni modelinin resmi lansmanının Aralık ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Digital Chat Station’a göre cihaz ay sonuna kadar resmi olarak tanıtılabilir. Ön siparişin 31 Aralık’a kadar mevcut olduğu detayı da bu ihtimali güçlendiriyor.