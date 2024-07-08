Honor 200 nihayet Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor tarafından bu yılın Mayıs ayı sonlarında piyasaya duyurulan Honor 200 modeli nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. Ülkemizde bugün itibariyle resmen satışa sunulan performans canavarı akıllı telefon modeli, üst düzey bir cihaz satın almak isteyen tüketiciler için iddialı bir mobil deneyim yaratıyor.

Son derece şık ve modern bir tasarıma sahip olan Honor telefonu hemen her anlamda beklentileri fazlasıyla karşılamaya aday görünüyor. Güçlü donanımıyla kendi segmentinde öne çıkan model, gelişmiş kamera seti ile mobil fotoğrafçıları da unutmuyor. Snapdragon işlemcili cihaz, hız ve verimlilik konusunda da kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Peki ya Honor 200’ün Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cihazla ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

Honor 200’ün Türkiye fiyatı ne kadar?

Honor 200 modelinin Türkiye fiyatı resmen duyuruldu. Cihaz bugünden itibaren ülkemizde raflarda boy göstermeye başladı. Şu anda Vatan Bilgisayar üzerinden satışa çıktığı görülen telefon 31 bin 999 TL fiyat etiketi ile listeleniyor. 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilen model siyah ve yeşil renk seçenekleriyle tüketicilere hitap ediyor.

6,7 inç OLED ekrana sahip olan modelde Full HD+ çözünürlük kalitesi, 4.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı destekleniyor. Ön tarafta 50 MP’lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arkada ise üçlü kamera seti sunuyor. 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip olan 50 PM Sony IMX856 telefoto lens bir araya geliyor. Kısa süre önce DxOMark kamera testine giren ürün, her ne kadar beklentilerden aşağı bir performans çizmiş olsa dahi yine de mobil fotoğrafçılar için ayrıcalıklı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alan Honor 200 modeli 100 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 5.200 mAh pil kapasitesi ile kullanıcı dostu bir batarya ömrü sağlıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan MagicOS arayüzüyle çalışıyor.

Honor 200 teknik özellikleri

İşlemci: 6,7 inç LTPO OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı

6,7 inç LTPO OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM

16 GB’a kadar RAM Dahili depolama alanı: 512 GB’a kadar depolama alanı

512 GB’a kadar depolama alanı Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP Sony IMX856 telefoto sensör

50 MP Sony IMX906 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP Sony IMX856 telefoto sensör Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 5.200 mAh pil

100 watt hızlı şarjlı 5.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS kullanıcı arayüzü

Peki ya siz Türkiye pazarına giriş yapan Honor 200 modeli ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce bu cihaz 31 bin 999 TL’lik bir fiyat için değer mi? Sizler böyle bir telefon satın almak ister miydiniz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.