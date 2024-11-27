Yüksek performanslı Honor 300 serisinin çıkış tarihi açıklandı

Honor 300 serisinin çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu.

2 Aralık'ta piyasaya çıkacak modellerin teknik özellikleri erkenden ortaya çıktı.

Üç modelden oluşacak seride Honor 300, Honor 300 Pro ve Honor 300 Ultra cihazlarıyla tanışacağız.

Honor performans canavarı yeni akıllı telefon serisini çok yakında piyasaya sunacak. Merakla beklenen Honor 300 serisi akıllı telefon ailesinin 2 Aralık tarihinde piyasaya sürüleceğini resmen doğrulandı.

Çinli şirketin gerçekleştireceği bu sürpriz lansman etkinliği şimdiden büyük bir heyecan uyandırdı. Yeni seri üç farklı modelden oluşacağı duyuruldu. Serinin standart modeli olan Honor 300’ün yanı sıra ayrıca Honor 300 Pro ve Honor 300 Ultra’nın da tüketicilerle buluşacağı belirtildi.

Gelen ilk detaylara göre bu üç cihaz arka tasarım açısından çeşitli benzerlikler paylaşsalar da “Pro” ve “Ultra” modelleri, temel modelden önemli ölçüde farklılık sunan bazı premium özelliklerle öne çıkacak.

Honor 300 serisi zarif tasarımıyla dikkat çekecek

Honor’un yeni akıllı telefon ailesi yalnızca 6,97 mm kalınlığında ultra ince bir tasarımla gelecek. Gizmochina’nın haberine göre cihaz, 5.300 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir batarya deneyimine ev sahipliği yapacak. Son derece zarif bir görünüm sunacak modeller, böylelikle tüketiciler için raflarda öne çıkan bir seçenek haline gelecek.

Serinin standart modeli tek delikli düz bir panel ile gelecek. “Pro” ve “Ultra” cihazlar ise daha gelişmiş bir selfie kamerası performansı sunarak iki ön kamerayı barındıran hap şeklinde bir çentikle sunulacak. Aynı zamanda bu iki gelişmiş model, kavisli bir ekrana sahip olacak.

Honor 300 serisi standart modelde ikili arka kamera taşıyacak. Daha gelişmiş olan diğer iki model ise üçlü kamera setine ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda bu modellerin 50 MP ana kamerası olacak.

Cihazlar yüksek performansıyla öne çıkacak

Honor 300 modeli iddialara göre Qualcomm’un Snapdragon 7 serisi işlemcilerinden biriyle donatılacak. Bu sayede cihaz, günlük kullanım için ideal bir deneyime kapı aralayacak. Honor 300 Pro ve 300 Ultra ise daha güçlü olan Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle gelecek.

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor 300 serisi 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB ve 16GB/512GB olmak üzere dört farklı bellek yapılandırmasıyla piyasaya çıkacak. Aynı zamanda tüm modellerde 100 hızlı şarj desteği yer alacak.

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Peki ya siz Honor 300 serisi akıllı telefon ailesinden neler bekliyorsunuz?