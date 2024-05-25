Honor 200 serisinin tüm gizemi bozuldu! Özellikleri ortaya çıktı

Honor 200 serisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. Merakla beklenen Honor 200 ve 200 Pro cihazları 27 Mayıs Pazartesi günü Çin pazarında piyasaya duyurulacak. Heyecan uyandıran modellerin küresel pazara gelişi ise 12 Haziran tarihinde olacak.

Yakın zaman önce tasarımları ortaya çıkan Honor’un yeni telefonlarının lansmanı için artık sayılı saatler kalırken, serinin tüm gizemi bozuldu. Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan gelen sızıntılarla birlikte Honor 200 serisiyle ilgili akıllarda soru işareti bırakan bütün unsurlar ortadan kalkmış oldu. İşte detaylar…

Honor 200 serisi teknik özellikleri belli oldu

Honor 200 ve 200 Pro modelleri iddialara göre gelişmiş bir görüntüleme performansıyla karşımıza çıkacak. Her iki cihazın da 1,K çözünürlük kalitesi, 120 Hz akıcılıkta yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığa sahip kavisli ekranlarla geleceği belirtiliyor. Cihazların sırasıyla 6,7 ve 6,78 inçlik ekran boyutlarına sahip olacağı ifade ediliyor.

Honor 200 serisi hız ve verimlilik açısından da beklentileri fazlasıyla karşılamak istiyor. Serinin standart modelinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti yer alacak. Honor 200 Pro ise Snapdragon 8s Gen 3 çipinden güç alacak. Her iki modelde de 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh pil kapasitesi taşınacak.

Mobil fotoğrafçılar için de iddialı bir yapıya sahip olacak telefonlar ön tarafta 50 MP’lik bir selfie kamerası sunacak. Pro modelin ön kısmında buna ek olarak ayrıca bir kamera daha yer alacak. Peki ya arka kısımda bizleri neler bekliyor?

Honor 200’ün optik görüntü sabitleme destekli 50 MP Sony IMX906 ana kamerayla geleceği belirtiliyor. Honor 200 Pro’da ise 50 MP OmniVision OV50H ana kamera sunulacak. Her iki cihazda da ayrıca 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2,5x yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX856 telefoto lens karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen Honor 200 serisi kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzüyle hizmet verecek. Henüz cihazların RAM ve depolama seçenekleri bilinmese de iki cihazın da NFC ve çift hoparlör desteği taşıyacağı ifade ediliyor.

Mavi, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere toplamda dört renk seçeneğine ev sahipliği yapacak Honor 200 serisi akıllı telefon modelleri Pazartesi günü resmi olarak piyasaya duyurulacak.

Peki ya siz Honor’un yeni telefonlarından neler bekliyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!

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