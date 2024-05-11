Honor 200 Pro’nun etkileyici tasarımı ortaya çıktı

Honor çok yakında yeni performans canavarı akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yakın zaman önce duyurduğu Honor 200 Lite modelinin kısa sürede büyük bir ilgi görmesiyle beraber, gözler şimdiden serinin diğer modellerine çevrilmiş durumda.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Honor 200 Lite modelinin etkileyici tasarımı ortaya çıktı. Cihazın render görüntüleri internete sızdırıldı. Zarif tasarımıyla ilgi uyandıran ürün, son derece şık görüntüsüyle raflarda öne çıkmayı hedefliyor. Sızıntıyla birlikte cihazın tasarımının yanı sıra ayrıca bazı teknik özellikleri de gün yüzüne çıkıyor. İşte detaylar…

Honor 200 Pro tasarımı nasıl olacak? Render görüntüleri paylaşıldı

GSMArena’nın haberine göre merakla beklenen Honor 200 Pro modelinin tasarımı geçen yıl piyasaya sürülen Honor 100 Pro ile benzer bir görünüm sunacak. Cam ile suni deriyi bir araya getiren şık bir tasarımla gelen ürün, çift renk tonuna sahip arka yüzeyiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Render görüntülerinde cihazla ilgili ortaya çıkan en önemli detaylardan bir tanesi kamera setinde oldu. Oval bir kamera modülüyle gelen cihazda üçlü kameraya yer verilecek. 50x’e kadar dijital zoom desteğine sahip periskop lens sunacak model, f/1,9’dan f/2,4’e değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamerayla karşımıza çıkacak.

Etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimine ev sahipliği yapması beklenen akıllı telefon modeli, her türlü ışık senaryosunda mükemmel sonuçlar ortaya koymayı vadediyor. Ancak elbette ki cihazın tek öne çıkan noktası kamera seti olmayacak. Merakla beklenen model, yüksek performansıyla da adından sıkça söz ettirmek istiyor.

İddialara göre Honor 200 Pro, Qualcomm tarafından geliştirilen performans canavarı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelecek. Fakat bazı kaynaklar, cihazın Snadpragon 8s Gen 3 çipiyle de piyasaya çıkabileceğini öne sürüyor. Bu konuda belirsizlik devam etse de her iki seçenekte de güçlü bir performans sağlanacağı düşünülüyor.

Gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunacak Honor 200 Pro, 1.5K çözünürlük kalitesine sahip kavisli OLED ekranla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihazın ön tarafında hap şeklinde tasarlanmış bir çentik bulunacak. Bu çentikte çift selfie kamerası sunulacak.

Şimdilik şirket, Honor 200 Pro’nun çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak tahminlere göre cihaz, bu ayın sonlarına doğru Çin pazarında gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde duyurulacak.