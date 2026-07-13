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    Bir geliştirici, yapay zeka ile Voldemort’un günlüğünü gerçeğe dönüştürdü

    Bir geliştirici, yapay zeka ve e-mürekkep teknolojisini birleştirerek Harry Potter evrenindeki Tom Riddle günlüğünü gerçeğe dönüştürdü.
    Bir geliştirici, yapay zeka ile Voldemort'un günlüğünü gerçeğe dönüştürdü
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    • Kanadalı bir geliştirici, Harry Potter'daki Tom Riddle'ın günlüğünü gerçeğe dönüştürdü.
    • Riddle adlı uygulamada, yazdığınız yazılar ekrandan yavaşça siliniyor ve yapay zeka size el yazısıyla yanıt veriyor.
    • Günlük, 400 sayfalık konuşma hafızası sayesinde eski sohbetleri akılda tutabiliyor.

    Kanadalı bir yazılım geliştiricisi olan Maxime Rivest, reMarkable Paper Pro tabletler için Harry Potter evrenini gerçeğe dönüştürdü. Geliştirici, tasarlamış olduğu “Riddle” adlı yeni uygulama sayesinde, unutulmaz serideki Voldemort’un günlüğünün birebir kopyasını yarattı.

    Bu “sihirli” uygulama sayesinde kullanıcılar ekrana özel kalemle yazı yazdıktan hemen sonra mürekkep yavaş yavaş kaybolarak sayfanın içine süzülüyor. Bununla birlikte bir saniyede yapay zeka desteğine sahip sistem, tamamen el yazısı formunda ve Tom Riddle’ın, yani Voldemort’un ağzından cümleler kurarak kullanıcılara cevap veriyor.

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    Sistem nasıl çalışıyor?

    Sistem oldukça incelikli bir çalışma prensibine sahip görünüyor. Kullanıcıların yazmış olduğu metinler anlık bir şekilde PNG formatına dönüştürülüyor. Ardından sistem algoritmaları, bu yazıyı doğrudan görsel üzerinde okuyor.

    Voldemort’un ağzından kaleme alınan yazılar Zhang-Suen algoritması ile Dancing Script adlı el yazısı fontuyla özel bir animasyonla hareketlendiriliyor. Harfler saniyeler içinde ekranda belirerek gerçek bir insanın kalem hareketlerini adeta kusursuz bir şekilde taklit ediyor.

    Öte yandan Riddle adlı bu uygulamanın en dikkat çeken unsurlarından biri de yerel depolama alanında saklanan 400 sayfalık konuşma hafızası kapasitesi oluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, geçmişi hatırlamak istediğinde eski yazılar hafif soluk bir mürekkep tonuyla tekrardan ekranda beliriyor.

    Geliştirici Maxime Rivest, uygulamanın tasarlanma sürecinde Claude Fable 5 aracından yardım aldığını belirtiyor. Bununla birlikte söz konusu projenin açık kaynaklı yapay zeka modelleri ile entegre bir şekilde çalışabildiği de ifade ediliyor.

    Bir geliştirici, yapay zeka ile Voldemort'un günlüğünü gerçeğe dönüştürdü

    Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse, J.K. Rowling tarafından tasarlanan büyülü evrende oldukça özel bir pozisyona sahip olan bu günlük, ilk defa Harry Potter ve Sırlar Odası’nda karşımıza çıkmıştı.

    Kitap ve film serisinde bu günlük, yazılan her metni emerek içine hapseden ve sahibinin manipülatif zihniyetini karşı tarafa aktaran son derece karanlık bir iletişim aracı olarak yer alıyordu.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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