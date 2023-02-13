Hogwarts Legacy, Steam’de eşzamanlı oyuncu rekoru kırdı

Harry Potter evreninde geçen bir rol yapma oyunu olan Hogwarts Legacy, 10 Şubat tarihinde resmen piyasaya çıktı. 1800’lü yılların sonunda, Hogwarts Okulu’nda eğitim gören bir büyücüyü canlandıracağınız oyun; Unreal Engine 4 grafik motoru kullanılarak geliştirildi ve PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformları için duyuruldu. Gerçek zamanlı bir aksiyon ve macera deneyimi sunan yapım, serinin hayranları tarafından uzun bir süredir bekleniyordu. Oyunun piyasaya çıkmasıyla birlikte kısa sürede büyük bir rekor kırıldı.

Hogwarts Legacy oyunu geçtiğimiz hafta sonu Steam platformunda 1 milyon eşzamanlı oyuncuya ulaşmaya oldukça yaklaştı. Valve’ın oyun kütüphanesi üzerinden satın alan bilgisayar oyuncuları, Avalanche Software imzasıyla geliştirilen oyunun popülaritesini tüm dünyaya gösterdi ve oyunda yer aldı. Henüz ilk günlerden yapım, eşzamanlı oyuncu rekoru kırmayı başardı.

Hogwarts Legacy, 897 bin eşzamanlı oyuncu ile zirveye yerleşti

Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, Steam’de 897 binin üzerinde eşzamanlı oyuncu ile zirve yaptı. Bununla birlikte yapım, dünyadaki en popüler tek oyunculu PC oyunu unvanını elde etmeyi başardı. Daha önce bu rekor, CD Projekt RED tarafından geliştirilip yayınlanan Cyberpunk 2077 oyununa aitti.

Hogwarts Legacy başarısını henüz erken erişim aşamasındayken göstermiş ve etkileyici sonuçlar elde etmişti. Ancak resmi olarak yayınlandıktan sonraki ilk hafta sonu daha büyük rakamlara ulaşıldı. 1 milyona yakın oyuncuyu aynı anda bir araya getiren yapım, Valve’ın oyun kitaplığında eşzamanlı oyuncu rekoru kıran ilk beş oyun arasına yerleşti.

Elde edilen bu sayının yalnızca Steam’deki oyuncuları kapsadığını hatırlatmakta yarar var. PC platformunda Epic Games Store üzerinden de erişime açılan oyun, aynı zamanda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te de oyuncularla buluştu. Geçtiğimiz hafta cuma günü oyunun fiziksel kopyalarının satışa çıkması, bu istatistikleri daha da artırdı. Öte yandan Avalanche Software ilerleyen aylarda PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch gibi diğer oyun konsollarında da bir lansman gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu lansmandan sonra oyunun çok daha büyük kitlelere ulaşacağı açık bir şekilde görünüyor.

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri (PC)

Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Hogwarts Legacy’nin sistem gereksinimleri açıklandı. PC platformunda oyun, aşağıdaki gereksinimlerle yayınlandı:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 6600 (3,3 GHz) veya AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz)

: Intel Core i5 6600 (3,3 GHz) veya AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz) RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB veya AMD Radeon RX 470 4 GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB veya AMD Radeon RX 470 4 GB DirectX : DX 12

: DX 12 Depolama alanı: 85 GB HDD

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i7 8700 (3,2 GHz) veya AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

: Intel Core i7 8700 (3,2 GHz) veya AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770

: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770 DirectX : DX 12

: DX 12 Depolama alanı: 85 GB HDD

Ultra sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) veya AMD Ryzen 5 5800X (3.80 GHz)

: Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) veya AMD Ryzen 5 5800X (3.80 GHz) RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon RX 6800XT

: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon RX 6800XT DirectX : DX 12

: DX 12 Depolama alanı: 85 GB HDD

4K Ultra sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) veya AMD Ryzen 5 5800X (3,80 GHz)

: Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) veya AMD Ryzen 5 5800X (3,80 GHz) RAM : 32 GB

: 32 GB Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti veya AMD Radeon RX 7900 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti veya AMD Radeon RX 7900 XT DirectX : DX 12

: DX 12 Depolama alanı: 85 GB HDD

Hogwarts Legacy’nin fiyatı Steam platformunda 699 TL olarak karşımıza çıkıyor. Hogwarts Legacy: Karanlık Sanatlar Garnizon Şapkası, Hogwarts Legacy, Hogwarts Legacy: Karanlık Sanatlar Paketi olmak üzere üç ürünü kapsayan Dijital Lüks sürümü ise 799 TL’den oyunculara hitap ediyor.