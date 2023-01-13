Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri belli oldu

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri bugün resmen açıklandı. Uzun bir süredir heyecanla beklenen oyun, Harry Potter hayranları için yıla damgasını vuracak yapımlardan biri olacak. İsminden de anlaşılacağı üzere Hogwarts dünyasında geçen video oyunu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows ve Nintendo Switch platformlarında yayınlanacak.

Unreal Engine oyun motoruyla geliştirilen Hogwarts Legacy’de Alan Tew yönetmen koltuğunda otururken, yapımcılığını ise James Cabrera üstleniyor. Moira Squier’in senaryosunu yazdığı oyunun müzikleri ise Alexander Horowitz tarafından besteleniyor. Peki ya oyunun PC’deki sistem gereksinimleri neler olacak? İşte detaylar…

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri

Avalanche Software ve Portkey Games, Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri ile ilgili açıklamada bulundu. Warner Bros. Interactive Entertainment imzasıyla yayınlanacak oyun, PC platformunda şu şartları içerecek:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

İşlemci : Intel Core i5 6600 (3,3 GHz) veya AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz)

RAM : 16 GB

Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB veya AMD Radeon RX 470 4 GB

DirectX : DX 12

Depolama alanı: 85 GB HDD

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

İşlemci : Intel Core i7 8700 (3,2 GHz) veya AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

RAM : 16 GB

Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770

DirectX : DX 12

Depolama alanı: 85 GB HDD

Ultra sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

İşlemci : Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) veya AMD Ryzen 5 5800X (3.80 GHz)

RAM : 32 GB

Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon RX 6800XT

DirectX : DX 12

Depolama alanı: 85 GB HDD

4K Ultra sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : 64-bit Windows 10

İşlemci : Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) veya AMD Ryzen 5 5800X (3,80 GHz)

RAM : 32 GB

Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti veya AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX : DX 12

Depolama alanı: 85 GB HDD

Hogwarts Legacy konusu itibariyle oyuncuları 1800’lü yıllarda Hogwarts Cadıcılık ve Büyücülük Okulu’nda geçen bir açık dünyaya davet edecek. Aksiyon temalı RPG oyunu, kullanıcılara Hogwarts’ta örğenci olma deneyimini yaşatacak. Oyuncular okuldaki gizli sırları keşfetmeye çalışacak. Aynı zamanda benzeri görülmemiş olan ve tehlikeli bir yolculuğa adım atacak.

Harry Potter romanlarına ve Fantastik Canavarlar da dahil olmak üzere Hogwarts evreninde geçen film serisine dayanan yapım; oyuncuların özellikle de filmlerden hatırlayacağı Yasak Orman, Diagon Yolu ve Hogsmeade gibi yerleri yeniden keşfetmesine imkan verecek. Oyun ilerlemeye devam ettikçe kalenin içi ve dış mekanlar da mevsimlere göre değişim gösterecek. Son derece detaylı bir şekilde hazırlanan oyunda Hufflepuff ve Ravenclaw’ın ortak odalarına da yer verilecek.

Hogwarts Legacy çıkış tarihi PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows platformları için 10 Şubat 2023 olarak açıklandı. PlayStation 4 ve Xbox One’a 4 Nisan’da gelecek oyun, 25 Temmuz’da ise Nintendo Switch’te karşımıza çıkacak.