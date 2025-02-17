Hogwarts Legacy oyuncularının 2 yıllık karnesi: Eğlenceli istatistikler paylaşıldı

Hogwarts Legacy'nin oyuncu alışkanlıklarına ilişkin iki yıllık infografik veriler açıklandı.

Oyuncuların toplamda 110 bin yıl boyunca Hogwarts koridorlarında gezindiği paylaşıldı.

Oyuncu topluluğunun en çok Gryffindor, en az ise Ravenclaw'ı tercih ettiği belirtildi.

Avalanche Software, Hogwarts Legacy oyununda son iki yıldaki istatistiklerini içeren eğlenceli bir infografik yayınladı. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu öğrencilerinin oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana ulaştığı kilometre taşları ortaya koyuldu.

Paylaşılan bu keyifli infografik, oyuncuların eğilimlerini gözler önüne serdi. Kullanıcıların oyunda en çok nelerden hoşlandığı, neleri daha fazla sevdiği gibi ayrıntılar karşımıza çıktı. Büyülerle dolu bu fantastik dünyada iki yıl boyunca gerçekleştirilen eylemler masaya yatırıldı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Hogwarts Legacy oyuncu alışkanlıkları açıklandı

Hogwarts’ta binalara atanma konusunda oyuncuların hangi tarafı daha fazla tercih ettiği açıklandı. Paylaşılan detaylara göre oyunseverlerin yüzde 30’u Gryffindor’u, yüzde 24’ü Hufflepuff’ı, yüzde 17’si Ravenclaw’ı ve yüzde 29’u Slytherin’i seçti. Bu da “karanlık tarafın” oyuncular açısından ne kadar ilgi çekici bir kavram olduğunu bizlere gösterdi.

Gelelim rakamlara… Son iki yılda oyuncular süpürge üzerinde toplamda 73 milyon saat geçirdi, 4,2 milyar hızlı seyahat yaptı, 1,2 milyar iksir yarattı, 1,9 milyar bitki topladı, 891 milyon fantastik canavar yakaladı ve 587 milyon Merlin Trials tamamladı.

Oyuncular aynı zamanda 1,1 milyar gizli saldırı gerçekleştirildi, 7,3 milyar karanlık büyücü etkisiz hale getirildi, 7,3 milyar örümcek yok edildi ve 525 milyon trol etkisiz hale getirildi. Son olarak oyuncu topluluğunun Hogwarts koridorlarında yaklaşık 110 bin yıl geçirdiği eklendi.

Hogwarts Legacy 2 geliştirilme aşamasına girdi

Bloomberg’in haberine göre Avalanche Software, Hogwarts Legacy 2 üzerinde çalışıyor. Büyük bir satış başarısı elde eden ilk oyunun hayranlarının, sevilen formülü daha da zenginleştirecek bir devam oyununu sabırsızlıkla beklediği biliniyor. Geliştiriciler de oyunseverlerin beklentilerini tam anlamıyla karşılayabilecek bu oyun için titiz bir çalışma yürütüyor.

Elbette ki Hogwarts Legacy’yi 30 milyon kopya satış rakamının üzerine çıkararak ödüllendiren hayranların beklentilerini karşılamak geliştirici ekip için pek de kolay olmayacak. İlk oyun gerçekten de olağanüstü bir sonuç elde ederken, beklenen devam oyununun bu rakamları görüp göremeyeceği şimdilik büyük bir merak konusu…

Bunun yanı sıra geliştirici ekibin Hogwarts Legacy için ilk DLC paketini de geliştirmeye başladığı söyleniyor. Çok yakında oyunseverlerle buluşacak genişletme paketi, Harry Potter dünyasının büyülü yanlarının görülmemiş noktalarını bizlere açacak.