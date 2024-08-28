Nostalji ve şıklık bir arada: Barbie Phone resmen piyasaya çıktı

HMD Global tarafından geliştirilen Barbie Phone bugün resmen tanıtıldı. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan cihaz, Nokia telefonlardan alışık olduğumuz klasik tuşlu tasarımı ve renkli görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Mattel işbirliğinde üretilen telefon; dünyanın en ünlü bebeği olarak da bilinen, geçen yıl Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlenip Margot Robbie’nin başrolünü üstlendiği Barbie filminden ilham alan görünümüyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Barbie Phone’un temel olarak Nokia 2660 Flip’in yenilenmiş bir sürümü olduğunu belirtmekte yarar var. Ana cihaza yönelik bazı tasarım ve yazılım düzenlemeleriyle gelen cihaz, retro yapısı ve canlı görüntüsüyle kullanıcılar için öne çıkacak bir seçenek olacak. Bütçe dostu fiyatlardan alıcılara hitap edecek cihaz, giriş seviyesi donanımıyla her bütçeye uygun bir yapıya sahip olacak.

Barbie Phone teknik özellikleri

Dahili ekran: QVGA çözünürlüklü 2,8 inç dahili ekran

QVGA çözünürlüklü 2,8 inç dahili ekran Harici ekran: QQVGA çözünürlüklü 1,77 inç harici ekran

QQVGA çözünürlüklü 1,77 inç harici ekran İşlemci: Unisoc T107

Unisoc T107 RAM kapasitesi: 64 MB RAM

64 MB RAM Dahili depolama alanı: 128 MB dahili depolama / microSD kart desteği

128 MB dahili depolama / microSD kart desteği Arka kamera: 0,3 MP VGA ana kamera

0,3 MP VGA ana kamera Batarya kapasitesi: Çıkarılabilir 1.450 mAh pil

Çıkarılabilir 1.450 mAh pil Bağlantı: 4G VoLTE bağlantısı, Bluetooth 5.0, kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası

4G VoLTE bağlantısı, Bluetooth 5.0, kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası İşletim sistemi: S30+ işletim sistemi

GSMArena’ya göre QVGA çözünürlüklü 2 inç dahili ekrana sahip olan Barbie Phone’un harici ekranı 1,77 inç olarak karşımıza çıkıyor. 64 MB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan giriş seviyesi akıllı telefon modeli Unisoc T107 yonga setinden güç alıyor. Kullanıcıların microSD kart kullanarak dahili belleği 32 GB’a kadar genişletebilmelerine olanak sağlanıyor.

HMD imzalı Barbie Phone, S30+ işletim sistemi ile çalışıyor. Kullanıcı arayüzünde Barbie temalı simgeler, duvar kağıtları ve zil sesleri ile çeşitli özelleştirmeler sunuluyor. 1.450 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkan model, şirket tarafından 9 saatlik görüşme garantisiyle lanse ediliyor. Cihazı satın alırken kutudan şarj cihazı çıkmadığı, fakat bileklik ve çıkartma gibi çeşitli hediyeler sunulan süslü bir ambalajla gönderildiği ifade ediliyor.

Barbie Phone modeli bir VGA kamera ve bir LED flaş ile karşımıza çıkıyor. Tüm bunların dışında cihazın diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, USB-C bağlantı noktası, P2 kulaklık girişi, FM radyo ve MP3 oynatıcı destekleri yer alır.

Barbie Phone fiyatı

HDM tarafından duyurulan Barbie Phone’un fiyatı belli oldu. Cihaz Birleşik Krallık ve Avrupa pazarlarında sırasıyla 99 Pound ve 129 Euro fiyat etiketleri ile raflarda boy gösterecek. Telefonun Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.